Svuota l’armadietto e saluta il Milan, la decisione è stata presa

Arriva l’addio improvviso al Milan, l’armadietto sta per essere svuotato e non resta che attendere gennaio: Fonseca perde un pezzo della rosa

I rossoneri opereranno delle uscite nella prossima finestra di mercato, per poi investire su nuovi profili. C’è uno in particolare che sta per salutare Milanello e provare una nuova esperienza. La società è orientata a lasciarlo andare.

Il Milan deve ritrovare la marcia interrotta nelle ultime settimane. Paulo Fonseca dovrà cercare di vincere contro Udinese e Bologna per salvare la propria panchina. La sconfitta di Firenze, dopo la caduta in Champions con il Bayer Leverkusen ha riacceso i riflettori sulla situazione del tecnico portoghese. Per Fonseca diventa fondamentale ottenere risultati visto che l’euforia per il derby vinto è ormai un lontano ricordo. La società è convinta di avergli messo a disposizione una rosa di assoluto valore, con giocatori sufficienti a lottare per lo Scudetto. Fofana, Pavlovic, Emerson Royal e Morata stanno procedendo a corrente alternata e non tutti sono diventati titolari inamovibili.

Il 4-2-4 varato da Fonseca ha bisogno di equilibrio e per questo non si può esagerare nelle caratteristiche offensive in campo. Uno che ha sempre giocato fino allo scorso anno, anche per motivi di bilanciamento tattico e invece sta trovando più difficoltà quest’anno è Davide Calabria. Il capitano del Milan sta finendo sempre più ai margini e a tenere banco c’è anche la vicenda contrattuale. Il classe ’96 andrà in scadenza di contratto a giugno e per ora non c’è stato nessun discorso pratico per il rinnovo.

Davide Calabria non rinnova con il Milan: sarà svincolato a giugno

Calabria la scorsa estate era vicino alla cessione. I discorsi più concreti sono andati in atto con la Roma, nello scambio con Abraham. Prima di inserire Saelemakers nella trattativa, il capitano doveva essere la pedina da sacrificare. Alla fine la società giallorossa ha optato per il belga, attualmente infortunato alla caviglia.

Davide Calabria, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, continua ad essere in uscita da Milanello e il rinnovo non dovrebbe arrivare. Furlani e Moncada non hanno messo in agenda nessun appuntamento per estendere l’accordo e a giugno il terzino sarà libero di accasarsi altrove. Non è escluso che a gennaio si possa trovare una soluzione, anche all’estero, per non perderlo a parametro zero. Anche pochi milioni di euro potrebbero fare al caso del Diavolo, magari da reinvestire a centrocampo o in attacco. Per il capitano si stanno per aprire le porte di un altro centro sportivo.