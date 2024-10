“Voglio tornare al Milan”, parte la festa dei tifosi rossoneri

In casa Milan proseguono le difficoltà che vedono protagonista la società rossonera. Nonostante ciò c’è chi tornerebbe subito.

La stagione del Milan di Paulo Fonseca ha vissuto finora tanti alti e bassi. Il tecnico rossonero ha sostituito Stefano Pioli tra mille scetticismi e fin da subito i tifosi sembravano preferire altre strade, come quelle che portavano a Roberto De Zerbi o soprattutto ad Antonio Conte.

Le cose hanno preso una piega diversa, il club ha optato per Fonseca e l’avventura rossonera non è cominciata piuttosto bene. Alti e bassi in questi primi mesi e ora le prossime gare saranno già decisive per l’allenatore. Il Milan ha 0 punti in due gare di Champions League mentre in campionato la squadra è dietro e c’è al momento una distanza rispetto a Napoli, Inter e Juventus.

I tifosi attendono una reazione dopo la sosta e la squadra sarà impegnata contro Udinese e Club Brugge, due sfide in casa che il club non può fallire. Il futuro di Fonseca rischia altrimenti di andare in bilico e la società già si guarda intorno. Allo stesso tempo il club lavora al mercato e c’è sempre la progettualità da parte della società: si cercano giovani in rampa di lancio e giocatori che possono esplodere da un momento all’altro.

Un giovane talento, figlio d’arte, ha rilasciato in questi giorni belle dichiarazioni dove si è ‘promesso’ per il futuro al Milan, stiamo parlando di Ruben Van Bommel, figlio classe 2004 dell’ex Milan Mark Van Bommel.

Milan, nome a sorpresa per l’attacco

Il giovane talento olandese ha parlato ai microfoni del quotidiano Orange Nos ed ha svelato le sue aspettative per il futuro. Il calciatore ha chiarito: “Ho vissuto li’ un anno e mezzo da bambino quando mio padre giocava e mi sono innamorato letteralmente di quel club”. Siamo ad inizio carriera per il giovane calciatore che con grande sincerità ha infatti proseguito: “Bisogna vedere se ne avrò la qualità, ma farò tutto il possibile per raggiungere questo obiettivo”.

Il calciatore gioca nelle categorie inferiori in Olanda ma già è stato convocato nell’Under 21 olandese dove ha collezionato 7 presenze e 3 reti. Parliamo di un giovane interessante ma come ha sottolineato lo stesso ragazzo bisogna vedere se sarà in grado o meno di valere un club come il Milan.

In questa stagione Ruben ha giocato sia con la prima squadra che con la seconda dell’Alkmaar ed ha alternato – come giusto che sia per un giovane – importanti alti e bassi.