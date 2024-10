Catastrofe Lecce, esonero Gotti: il sostituto è già pronto

Domenica da dimenticare per i tifosi del Lecce che hanno visto la propria squadra perdere per 6-0 in casa contro la Fiorentina con i salentini che sprofondano in piena zona retrocessione.

Durissimo ko per il Lecce che al Via del Mare perde per 6-0 in casa contro la Fiorentina in una partita fortemente condizionata dall’espulsione di Gallo giunta sul risultato di 0-2. A rischio esonero ora Luca Gotti.

Brutta sconfitta per il Lecce, la terza consecutiva in campionato con i salentini che sono stati in grado di conquistare solamente due punti nelle ultime cinque giornate di campionato. Un trend negativo che ha portato la squadra a scendere in piena zona retrocessione con la dirigenza che sta valutando il cambio di allenatore in queste ore. A preoccupare fortemente il club sono i numeri raccolti dalla squadra con soli tre gol segnati in otto partite di campionato e ben diciotto subiti con la peggiore difesa della Serie A.

Il pubblico non ha gradito il pesante ko ed è giunta la prima contestazione della stagione per i giallorossi che sono chiamati ad invertire presto la tendenza se non vogliono trovarsi in una situazione di grande difficoltà nel prosieguo del campionato. La sostituzione di Luca Gotti al momento è al vaglio della società pronta a prendere una decisione forte per smuovere l’ambiente. Nella mente del club ci sono già diversi nomi per l’eventuale sostituzione con un allenatore italiano che appare in pole.

Esonero Gotti, il pesante ko del Lecce contro la Fiorentina può essere fatale

Una partita da dimenticare quella del Lecce contro la Fiorentina. I padroni di casa sono andati sotto dopo 20 minuti per opera del gol di Cataldi con i viola che hanno messo in ghiaccio il match intorno alla mezz’ora grazie alla prima rete in campionato di Colpani. A complicare la vita ai padroni di casa è stata poi l’espulsione di Gallo che ha dato il via alla catastrofe della squadra di Gotti.

La Fiorentina ha chiuso poi il primo tempo con la doppietta di Cataldi che ha portato il risultato sullo 0-3. La valanga ha preso poi corpo nella ripresa con i gol di Colpani, Beltran e Parisi che hanno chiuso i conti con un 6-0 che pesa tantissimo sia per quello che riguarda il risultato che per il morale della squadra, ora totalmente a terra. La sensazione è che le prossime saranno ore decisive per capire il futuro del tecnico dei salentini che potrebbe presto passare la mano ad un collega attualmente libero da contratti.

Il Lecce pensa al cambio in panchina: un nome in pole per sostituire Gotti

Nelle ultime ore si fa forte la candidatura di Davide Ballardini alla guida del Lecce con l’ex allenatore di Genoa e Sassuolo che potrebbe prendere il posto di Luca Gotti per cercare di rilanciare la squadra giallorossa in classifica.

Saranno ore di riunioni e valutazioni tra società ed allenatore per capire se provare a proseguire insieme o cambiare per ritrovare quello smalto di inizio stagione che faceva prevedere un campionato completamente diverso per Baschirotto e compagni. Davide Ballardini, dopo la retrocessione con il Sassuolo giunta dopo essere subentrato a Dionisi, è pronto a tornare in sella ed il progetto dei salentini potrebbe stimolarlo per salire di nuovo su una panchina di Serie A.

Una decisione definitiva sul futuro della panchina del Lecce arriverà con ogni probabilità all’inizio della settimana con il club che si prenderà dalle 24 alle 48 ore per prendere una decisione definitiva. Oltre a Ballardini si fanno diversi nomi per la guida tecnica della squadra con Leonardo Semplici ed Aurelio Andreazzoli che sembrano essere profili graditi alla società in cerca di un riscatto dopo questo periodo difficile.

Serie A, altri allenatori a rischio esonero: i nomi

Se Alberto Gilardino ha conservato la sua panchina con il pareggio ottenuto in rimonta contro il Bologna, non dorme sonni tranquilli Alessandro Nesta con il tecnico del Monza che è chiamato a cambiare marcia nel posticipo contro il Verona.

I brianzoli non stanno vivendo un ottimo momento e lo stesso Adriano Galliani ha invitato squadra e tecnico a cambiare marcia rapidamente per non trovarsi di fronte ad un campionato più difficile del previsto. Da valutare anche la posizione di Eusebio Di Francesco con il tecnico che ha visto il suo Venezia crollare in casa contro l’Atalanta mantenendo l’ultima posizione in classifica.