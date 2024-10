Juve, rinforzo scudetto per Thiago Motta: arriva il gioiellino della Serie A per 16 milioni

Juve reduce dalla vittoria di ieri contro la Lazio e pronta a mettere a segno un super colpo di mercato: per 16 milioni potrebbe arrivare a gennaio un gioiellino della Serie A.

Dopo il deludente pari interno contro il Cagliari di due settimane fa e dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, in casa Juventus è tornato il sereno. La squadra allenata da Thiago Motta, infatti, si è imposta ieri sera sulla Lazio per un 1-0 nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A : un successo prezioso che ha permesso proprio a Cambiaso (ieri capitano) e compagni di tenere il passo del Napoli capolista e di superare l’Inter, in attesa del posticipo di questa sera proprio tra i nerazzurri e la Roma.

E la difesa continua a regalare gioie, con un solo gol subito fin qui in 720′ di gioco: numeri impressionanti che certificano una grande organizzazione e solidità del reparto arretrato, nonostante il terribile infortunio occorso a Bremer che tornerà l’anno prossimo.

Davanti, però, sono state poche le occasioni create dalla Juve e l’assenza dei vari Conceicao, Koopmeiners e Nico Gonzalez si è fatta sentire: Douglas Luiz continua a non entusiasmare e anche ieri non ha fatto benissimo nella posizione di trequartista. La condizione fisica del brasiliano appare ancora poco brillante e servirà tempo per vedere l’ottimo calciatore apprezzato un anno fa in Premier League con la casacca dell’Aston Villa.

Juventus, adesso sotto con la Champions League

Adesso sotto con la Champions League, visto che martedì sera la Juve riceverà lo Stoccarda nell’incontro valido per la terza giornata della massima competizione continentale per club. I bianconeri puntano a conquistare il terzo successo di fila dopo le vittorie ottenute contro PSV e Lipsia, mentre la compagine tedesca attraversa un pessimo momento di forma con 2 punti conquistati nelle ultime tre gare di Bundesliga e soprattutto dopo la pesante sconfitta di ieri per mano del Bayern Monaco (4-0).

Thiago Motta, per l’occasione, spera di recuperare qualche prezioso elemento: Conceicao tornerà dalla squalifica dopo il rosso rimediato a Lipsia, McKennie sembra ormai a posto dopo le noie muscolari accusate nelle scorse ore, mentre per Koopmeiners bisognerà molto probabilmente attendere ancora un po’. L’ex Atalanta ha una costola rotta, problema che gli procura dolore e soprattutto problemi di respirazione. L’obiettivo dello staff è di recuperarlo in vista del weekend, quando Vlahovic e soci se la vedranno con l’Inter di Simone Inzaghi nel big match della nona giornata di campionato.

Juve, Giuntoli monitora il mercato: contatti per Fazzini

Cristiano Giuntoli, intanto, monitora con attenzione il calciomercato a poco più di due mesi dalla riapertura della finestra invernale di gennaio. Arriverà quasi sicuramente un rinforzo in difesa visto che la coperta è corta dopo il ko di Bremer: in quel ruolo ci sono Kalulu, Gatti, Danilo e Cabal (che può essere impiegato sia al centro che a sinistra) e, dunque, serve assolutamente un nuovo innesto.

Attenzione, però, anche alle altre zone del campo e soprattutto al reparto offensivo: Vlahovic è l’unico attaccante a disposizione e, con Milik ancora fermo ai box, potrebbe essere fatto un ulteriore sforzo economico per prendere anche un centravanti. La sorpresa, invece, potrebbe arrivare per quel che concerne il ruolo di trequartista: Koopmeiners fatica a inserirsi negli schemi di Thiago Motta e fin qui ha mostrato davvero poco, per cui occhio alle sorprese.

Occhio, in particolare, a Jacopo Fazzini, centrocampista classe 2003 che si sta mettendo in mostra con la maglia dell’Empoli. Il ragazzo cresciuto proprio nel settore giovanile della compagine toscana anche oggi ha confezionato una super prestazione contro il Napoli di Conte e ha tutto per diventare uno degli elementi più importanti nel suo ruolo: fisico, tecnica, visione di gioco, intelligenza tattica e tiro. La Juve lo segue da tempo e – secondo alcune informazioni raccolte dalla nostra redazione – avrebbe già avviato i contatti con l’entourage di Fazzini, che è legato all’Empoli da un contratto fino al 30 giugno 2027. La sua valutazione si aggira al momento intorno ai 15-16 milioni di euro e Giuntoli potrebbe anticipare la concorrenza già a gennaio per evitare che il prezzo lieviti ulteriormente. Juve, dunque, pronta a rinforzarsi ulteriormente in vista del nuovo anno e regalare un elemento di grandissima qualità a Thiago Motta.