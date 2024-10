Addio Juve, vola a Londra per 80 milioni: i dettagli

L’Arsenal di Mike Arteta piomba sulla stella bianconera: la Juve vacilla, si parla di oltre 80 milioni di euro.

Uno dei top club londinesi della Premier piomba sul gioiello della Juve. Come riposta Sport Mediaset, infatti, l’Arsenal di Mikel Arteta – che questa estate ha strappato alla Serie A Davide Calafiori – sarebbe interessato alla stessa bianconera.

Una notizia, quello dell’interessamento dei Gunners, che agita le acque alla vigilia della sfida Champions contro lo Stoccarda.

L’Arsenal piomba su Vlahovic, la Juve vacilla

L’Arsenal, continua a mostrare un forte interesse per Dusan Vlahovic. Nato nel 2000, ha un contratto in scadenza con la Juventus nel giugno del 2026. La sua permanenza a Torino è tuttavia oggetto di speculazioni, soprattutto alla luce delle voci che lo vedono al centro dell’interesse di importanti club europei, tra cui appunto l’Arsenal. I dirigenti del club inglese stanno cercando di capire come si evolverà la trattativa per il rinnovo del contratto dell’attaccante serbo e sembrano pronti a intervenire con un’offerta qualora dovessero emergere segnali di una possibile rottura tra le parti.

La Juventus, dal canto suo, appare determinata a proseguire il rapporto professionale con Dusan Vlahovic. Il club valuta molto positivamente le prestazioni e il potenziale dell’attaccante serbo e vorrebbe assicurarsi la sua presenza in squadra per molti anni a venire. Nonostante questo desiderio di continuità, si è ben consapevoli che nel calcio moderno le dinamiche di mercato possono rapidamente cambiare gli scenari.

In termini economici, la Juventus considera Vlahovic un asset prezioso e non sarebbe disposta a lasciarlo partire per una cifra inferiore agli 80 milioni di euro. Questa valutazione riflette non solo le qualità tecniche e atletiche dimostrate dal giocatore sul campo ma anche il suo potenziale commerciale come uno dei giovani talenti più promettenti nel panorama calcistico internazionale.

Mentre i tifosi della Juventus sperano in una rapida risoluzione della questione legata al rinnovo del contratto di Vlahovic che possa soddisfare tutte le parti coinvolte, quelli dell’Arsenal osservano con interesse gli sviluppi futuri. L’eventuale arrivo dell’attaccante serbo a Londra rappresenterebbe un significativo colpo sul mercato per i “Gunners”, capaci così di aggiungere alla loro rosa uno degli attaccanti più promettenti d’Europa.