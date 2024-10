Non vuole firmare, esulta l’Inter: colpo in arrivo

La dirigenza neroazzurra esulta e guarda con molta attenzione al mancato rinnovo: l’Inter vuole portarlo in Italia.

Il mondo del calcio è sempre in fermento quando si avvicinano i periodi di trasferimento e, come sempre, i grandi club sono alla ricerca di opportunità per rinforzare le proprie squadre. In questo contesto, emerge la figura di Jonathan Tah, difensore centrale del Bayer Leverkusen, il cui futuro sembra ormai lontano dalla Bundesliga.

Il giocatore, infatti, sembra intenzionato a non rinnovare il proprio contratto con il club tedesco, una decisione che ha spinto la società a rassegnarsi alla sua partenza a parametro zero al termine della stagione.

Inter su Tah, il difensore non rinnova con il Leverkusen

La notizia dell’imminente addio di Tah ha scatenato un vero e proprio tam tam sul mercato. Il difensore lascia i campioni di Germania dopo anni di fedele servizio, durante i quali si è imposto come uno dei baluardi della difesa del Leverkusen. La sua decisione di non rinnovare ha aperto le porte a speculazioni e interessamenti da parte dei top club europei che vedono in lui un’opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Tra i club interessati spicca l’Inter. I nerazzurri stanno cercando rinforzi per la loro retroguardia e il profilo di Tah sembra rispondere perfettamente alle esigenze tecniche richieste dall’allenatore Simone Inzaghi. La possibilità di assicurarsi un giocatore del suo calibro a parametro zero rappresenta un’affare molto allettante per l’Inter che potrebbe così investire risorse economiche altrove.

Nonostante l’elevato interesse dell’Inter, la strada verso l’accordo con Tah non appare priva di ostacoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, ci sarebbero delle discussioni in corso tra il giocatore e il Bayern Monaco. Questo dimostra come anche altri giganti del calcio europeo siano fortemente interessati al difensore tedesco. Tuttavia, fino ad ora Tah non ha ancora rivelato pubblicamente quale sarà la sua prossima destinazione.

In questo scenario incerto ma estremamente stimolante dal punto di vista tattico-mercantile, l’Inter dovrà giocare le sue carte con attenzione. La dirigenza nerazzurra sa bene che attrarre un talento come Jonathan Tah senza dover sostenere costi di trasferimento sarebbe una mossa vincente sotto molti aspetti: dal punto di vista economico-finanziario ma anche tecnico-sportivo.