64 anni di Maradona: c’è un aspetto che risolve per sempre il dualismo con Messi

Il 30 ottobre 1960 nasceva Diego Armando Maradona. Lo ricordiamo provando a risolvere per sempre l’annosa questione: meglio lui o Messi?

Quattro anni senza di Lui, 64 anni di Lui. Oggi è il compleanno di Diego Armando Maradona e per chi ama il calcio è un po’ come si fa con un parente: si celebra questa ricorrenza anche quando lui non c’è più, quando ci ha lasciati. E poco importa se sei argentino, se sei napoletano o chissà cos’altro: se al nome “Maradona” non ti ribolle il sangue nelle vene abbiamo una brutta notizia per te.

E sì, dopo 4 anni fa ancora strano pensare che un’icona come lui possa non essere qui. Maradona era il calcio stesso: non una partita, non un gol, ma il cuore di questo sport. Tutti lo conoscono come D10S, ma più che un Dio, Diego era la scintilla di vita in campo e fuori. C’era qualcosa in lui che non si limitava ai numeri e alle vittorie: c’era un’anima che ispirava chiunque lo guardasse giocare. Maradona era poesia, e non si tratta di retorica, perché lo sentivi in ogni tocco, in ogni scatto, in ogni sguardo al cielo dopo un gol.

Diego non era perfetto, e forse è proprio questo a renderlo così umano e vicino al cuore della gente. Le sue debolezze, i suoi eccessi e i momenti bui fanno parte della sua leggenda, un uomo fragile e allo stesso tempo indomabile. Diego non ha mai cercato di nascondere i suoi errori, e forse è per questo che, nonostante tutto, è stato amato fino all’ultimo giorno. La sua morte, avvenuta in circostanze ancora oggi sotto indagine, ha sollevato polemiche e discussioni che non si sono fermate, e la querelle tra i suoi figli e Stefano Ceci sulla gestione del suo nome è solo l’ultimo capitolo di una biografia controversa e tormentata.

Ma quando si parla di Diego, i dettagli del suo dramma personale passano in secondo piano. Non importa quanti errori abbia commesso: Maradona era l’incarnazione della lotta, del coraggio e dell’istinto puro. Ed è per questo che, anche oggi, la sua immagine rappresenta ancora la passione e la libertà. È come se tutti avessimo perdonato i suoi peccati, perché ci ha dato molto di più in cambio.

Il confronto con Messi non ha nessun senso di esistere

In molti continuano a confrontarlo con Lionel Messi, e non si fraintenda: Messi è un fenomeno, probabilmente il calciatore più tecnico della storia, un genio con il pallone tra i piedi. Ma il confronto non ha senso, semplicemente perché Diego non era solo un calciatore.

Se Messi è il più grande nel fare, Maradona era il più grande nel sentire: l’arte di Diego andava oltre la tecnica, oltre le statistiche, oltre il semplice ruolo di attaccante. Maradona aveva la capacità di coinvolgere tutti in un sogno: tifosi, avversari, intere nazioni, e lo faceva giocando a calcio come se fosse la cosa più naturale del mondo.

Le sue giocate hanno ispirato film, canzoni, murales e poesie. Napoli, la sua città d’adozione, lo venera ancora come un Dio, con murales che lo ritraggono ovunque, nei vicoli e sui muri. Ecco cos’era Maradona: qualcosa che ha ispirato chiunque, anche chi non ha mai messo piede in uno stadio. Gli artisti di Napoli, come quelli dell’Argentina, hanno trovato in lui un simbolo, un linguaggio universale fatto di speranza, rivalsa e passione. Diego non è stato solo un calciatore; è stato una fonte d’ispirazione. Ogni dribbling, ogni gol impossibile, era una pennellata su un quadro che si completerà mai del tutto.

Per l’Argentina, Maradona non è stato solo il capitano che ha vinto il Mondiale dell’86, ma un simbolo di riscatto. In un paese in cui le difficoltà non mancano mai, Maradona è stato l’eroe che ha dimostrato che anche i sogni più impossibili possono diventare realtà. Ogni argentino vedeva in lui una speranza, qualcuno che aveva iniziato con nulla ed era riuscito a conquistare il mondo. E quel famoso “Gol del Secolo” contro l’Inghilterra, la rivincita per molti di un’intera nazione, è ancora oggi l’icona della grinta argentina.

Ma è a Napoli che il mito di Maradona ha trovato la sua seconda casa, forse quella più importante. Napoli, la città che ha vissuto e sofferto al fianco di Diego come nessun altro, vede ancora in lui un Dio. Non esiste altro giocatore capace di muovere interi quartieri e far piangere uomini e donne adulte solo per la sua assenza. Diego è diventato parte dell’anima napoletana, e la sua immagine è ovunque, dai murales alle statuine nei presepi. Lui che, con la maglia azzurra, ha vinto due scudetti storici, portando Napoli a trionfi che sembravano irraggiungibili, ha lasciato un segno indelebile. Diego era Napoli, e Napoli sarà per sempre Diego.

Un artista senza eredi

Pensando a Maradona, viene da chiedersi: ci sarà mai qualcuno come lui? Probabilmente no, perché Diego non era solo un campione, ma un artista nel senso più puro del termine. Un genio che ha incarnato l’essenza del calcio, che ha ispirato generazioni e che continua a farlo ancora oggi. Maradona era un mix di estro, coraggio, e una certa sregolatezza che lo rendeva unico e irripetibile. E forse è questo che rende il suo mito così vivo anche oggi, anche se lui non c’è più.

Il calcio ha avuto tanti grandi giocatori, ma un solo Maradona, e la differenza è in quel qualcosa di impalpabile, quella magia che chiunque abbia visto una sua partita non può dimenticare. Oggi, a 64 anni dalla sua nascita, non si può fare altro che ricordarlo con un sorriso nostalgico, sapendo che in fondo Diego non se ne è mai andato davvero.