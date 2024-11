Juve e Milan a caccia di un 9: occasione da urlo in Serie A

Juventus e Milan stanno cercando un attaccante per completare il reparto. L’occasione giusta può arrivare proprio dal nostro campionato

Morata e Abraham sponda rossonera, nessuno dei due pienamente convincente; Vlahovic e… nessuno, visti i problemi annosi di Arek Milik, dal lato juventino. Di sicuro quello del centravanti rappresenta un problema importante per due delle big del nostro campionato, ma il nuovo anno potrebbe “liberare” un calciatore interessante che per motivi indipendenti dalla sua volontà è uscito un po’ dai radar in questo inizio di stagione.

Vi siete mai chiesti come può cambiare il destino di un attaccante nel giro di poche settimane? Per Gianluca Scamacca, l’orizzonte sembra essere diventato un po’ più nebuloso. Arrivato all’Atalanta con grandi aspettative, il suo percorso si è complicato. L’infortunio lo ha tenuto fuori per mesi, e intanto è emerso un nome nuovo: Mateo Retegui. E sì, pare che Gasperini abbia trovato proprio in Retegui il suo “9” preferito.

Non si tratta solo di preferenze, ma di una perfetta sinergia tattica. Retegui sembra fatto su misura per il gioco aggressivo del tecnico: si muove, lotta, pressa. È il tipo di attaccante che Gasperini ama avere in campo, uno che non aspetta il pallone ma lo va a cercare. E Scamacca? Beh, il suo profilo è diverso. Meno “gasperiniano”, per usare un termine che a Bergamo conoscono bene.

Scamacca “soffre” Retegui: Juve e Milan possono approfittarne

Ecco allora che il futuro di Scamacca diventa improvvisamente un grosso punto di domanda. Restare all’Atalanta come riserva di Retegui non sembra un’opzione allettante, soprattutto per un ragazzo di 25 anni che ha ancora tanto da dare. La soluzione potrebbe essere una cessione. Ed è qui che entrano in scena Juventus e Milan, due squadre che stanno disperatamente cercando un centravanti in grado di fare la differenza.

Il Milan, ad esempio, ha provato diverse strade. Prima l’esperimento Abraham, poi l’affidabilità di Morata, ma nessuno dei due ha davvero fatto scaldare i cuori dei tifosi. Una punta giovane, italiana, e con margini di miglioramento come Scamacca potrebbe essere la scommessa giusta. Uno di quei colpi che accendono il San Siro, soprattutto in un momento in cui i rossoneri sembrano aver bisogno di freschezza in attacco.

E non è che a Torino, sponda bianconera, le cose vadano molto meglio. Vlahovic ha i suoi alti e bassi, e con Milik alle prese con problemi fisici, la Juve sta cercando una nuova soluzione per il reparto offensivo. Allegri vorrebbe un attaccante affidabile, che sappia essere incisivo anche nelle partite più bloccate. Scamacca, con la sua fisicità e la capacità di essere decisivo sotto porta, potrebbe essere l’uomo giusto.

Scamacca a gennaio o a giugno: tutto dipende dall’infortunio

Ma c’è una variabile importante: la tempistica. Scamacca è sulla via del recupero e potrebbe tornare disponibile già a fine gennaio. Certo, serve pazienza, ma per chi vuole giocarsi il tutto per tutto nel rush finale del campionato, averlo a disposizione da metà febbraio in poi potrebbe essere un’arma in più.

Se Milan e Juve non dovessero affondare il colpo subito, l’estate potrebbe essere il momento ideale per portarlo via da Bergamo. Con Retegui ormai leader indiscusso dell’attacco dell’Atalanta, Gasperini potrebbe lasciar partire Scamacca senza troppi rimpianti. Ed è in quel momento che il centravanti 25enne diventerebbe un nome caldo sul mercato, uno di quei profili su cui costruire il futuro.

Insomma, il destino di Scamacca è ancora tutto da scrivere. Resterà all’Atalanta per lottare per un posto, o troverà una nuova casa in una delle big della Serie A? Una cosa è certa: con il suo potenziale, chiunque lo prenda potrebbe ritrovarsi con un attaccante da urlo a costi non eccessivi.