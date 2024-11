Dalla Serie A alla Champions League, la top 8 dei marcatori “italiani”: Lautaro e Morata ci sono?

La classifica degli 8 migliori marcatori in Champions League provenienti dalla Serie A. Ci sono anche Lautaro e Morata

Non c’è nulla di più affascinante di un’icona che lascia il proprio segno nelle notti europee, quando il pallone si colora di stelle e la Champions League regala momenti immortali.

I campioni della nostra Serie A hanno scritto pagine importanti nella competizione ma non sono certo nella classifica dei top scorer di sempre, dominata da Cristiano Ronaldo (140 reti!) e Leo Messi (fermo a 129). Ma oggi noi vogliamo omaggiare gli otto migliori marcatori italiani della Champions che hanno vestito le maglie delle squadre della nostra Serie A. Questi uomini sono stati capaci di accendere sogni e speranze, di spingere squadre verso gloriose rimonte e di essere il volto dell’orgoglio italiano sui palcoscenici più prestigiosi.

1) Filippo Inzaghi – 50 gol

Il bomber nato per segnare. Super Pippo è stato capace di infilare la porta avversaria per ben 50 volte, distribuendo le sue reti tra le maglie di Milan (33) e Juventus (17). Inzaghi è l’incarnazione del senso del gol, di quel predatore d’area che non lasciava mai scampo. Il suo nome è sinonimo di finali, di serate in cui le speranze di milioni di tifosi dipendevano dal suo istinto implacabile.

2) Alessandro Del Piero – 44 gol

Un altro nome che ha risuonato a lungo nelle notti di Champions è quello di Alessandro Del Piero. Con i suoi 44 gol, tutti realizzati con la Juventus, Del Piero ha dipinto calcio con una classe unica. Pinturicchio ha regalato alla Juventus momenti di pura magia, con traiettorie impossibili e giocate che ancora oggi restano impresse nella memoria di chi ama il calcio.

3) Andriy Shevchenko – 33 gol

Andriy Shevchenko è stato il simbolo dell’attacco rossonero per anni. Con i suoi 33 gol in Champions League, il Milan ha trovato in lui un attaccante letale, capace di fare la differenza contro qualunque difesa. La sua velocità, il suo senso del gol, la capacità di incidere nei momenti decisivi lo hanno reso una leggenda indimenticabile per i tifosi milanisti.

4) David Trezeguet – 28 gol

Classe e potenza al servizio della Juventus, David Trezeguet ha segnato 28 reti nella competizione, lasciando il suo marchio tra le difese più ostiche del continente. “Trezegol” è stato l’arciere perfetto: pronto a colpire quando meno te lo aspettavi, con un fiuto del gol impressionante e una tecnica sopraffina.

5) Kakà – 25 gol

Eleganza e esplosività. Kakà ha illuminato San Siro con le sue giocate, regalando al Milan 25 gol in Champions. Con il suo talento, è stato uno dei protagonisti assoluti del trionfo rossonero del 2007. Correva come il vento e segnava con una grazia quasi celestiale, affermandosi come uno dei migliori centrocampisti offensivi della sua generazione.

6) José Altafini – 24 gol

Tra i pionieri del calcio europeo, José Altafini ha segnato 24 reti nell’allora Coppa dei Campioni, di cui 20 con il Milan e 4 con la Juventus. Un attaccante potente, capace di abbinare forza fisica a una tecnica impeccabile. Altafini è stato il prototipo dell’attaccante moderno, un punto di riferimento per le generazioni successive.

6) Hernán Crespo – 24 gol

Uno dei pochi a lasciare il segno con più maglie italiane in Champions, Hernán Crespo ha segnato un totale di 24 gol: 11 con l’Inter, 6 con il Milan, 5 con la Lazio e 2 con il Parma. La sua capacità di adattarsi a diversi contesti e squadre è stata impressionante, e la sua abilità sotto porta ha sempre fatto la differenza, regalando gioie a tifosi di tutta Italia.

8) Edin Džeko – 22 gol

Il bosniaco Edin Džeko è stato fondamentale per Roma e Inter, segnando 22 gol in Champions League: 15 con la Roma e 7 con l’Inter. Forte fisicamente, ma dotato di una tecnica raffinata, Džeko ha dimostrato di saper essere decisivo non solo in Serie A, ma anche sul palcoscenico europeo più prestigioso.

E chi sono gli esclusi illustri? Campioni del calibro di Zlatan Ibrahimović, con 18 reti complessive tra Milan, Inter e Juventus, oppure Gonzalo Higuaín con 17 gol tra Napoli e Juventus, o ancora Alvaro Morata, capace di segnare 16 gol in Champions tra Juve e Milan. Tra questi, soltanto Morata potrebbe riuscire a rientrare in questa classifica. Strada ancora lunga invece per Lautaro Martinez, fermo a 13 per ora. Questi attaccanti, seppur fuori dalla top 8, hanno comunque lasciato il segno in Europa, mostrando il valore e il talento del calcio italiano.

Il fascino della Champions League è anche questo: vedere i grandi campioni sfidarsi per conquistare un posto nella storia. E i nostri eroi della Serie A, con i loro gol e le loro prestazioni, hanno contribuito a rendere queste notti magiche indimenticabili, alimentando la passione dei tifosi e portando un po’ di tricolore nei templi del calcio europeo.