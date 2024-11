I marcatori all-time in Europa League: c’è anche un “italiano”

I migliori marcatori nella storia dell’Europa League (fu Coppa UEFA). Guida Aubameyang ma c’è anche un calciatore del nostro campionato

La UEFA Europa League, con la sua lunga tradizione di partite memorabili e gol spettacolari, ha visto emergere grandi bomber che hanno lasciato un segno indelebile nella competizione.

Con 34 gol, Pierre-Emerick Aubameyang è il re indiscusso, avendo superato il record di Radamel Falcao nella stagione 2023/24. Scopriamo chi sono i migliori marcatori di sempre e quali imprese hanno segnato la loro carriera.

Aubameyang, dicevamo, guida la classifica dei migliori marcatori dell’Europa League, considerando le marcature dalla fase a gironi fino alla finale. Le sue prestazioni con club come Borussia Dortmund, Arsenal e Marsiglia lo hanno reso una leggenda della competizione, arrivata per lui fino alla finale nel 2019 con l’Arsenal, quando lui segnò ben 8 reti. Il record però lo ha raggiunto lo scorso anno segnando 10 gol e contribuendo in modo decisivo al cammino del Marsiglia.

Segue il colombiano Radamel Falcao, che con 30 gol ha dominato la competizione nelle sue prime edizioni con il formato Europa League. Celebre per il suo senso del gol, Falcao è stato il capocannoniere nelle stagioni 2010/11 (17 gol, record assoluto) e 2011/12 (12 gol), entrambe culminate in vittorie del Porto e dell’Atlético Madrid.

Romelu Lukaku, l’unico “italiano” in lista

L’unico “italiano” in questa lista si trova al terzo posto ed è Romelu Lukaku, oggi al Napoli. Con 27 reti, Lukaku è uno dei bomber più prolifici, avendo lasciato il segno con squadre come Anderlecht, Everton, Inter e Roma. Oggi non partecipa essendo il suo Napoli fuori da tutte le competizioni UEFA dopo il decimo posto dello scorso anno, ma la sensazione è che il prossimo anno Lukaku possa contribuire a rimpinguare il suo bottino, che sia in UEL o direttamente in Champions League.

Aduriz, con 26 gol, rappresenta un modello di longevità e fedeltà. Il suo contributo con l’Athletic Club è stato fondamentale, inclusa una memorabile stagione 2015/16 in cui ha segnato 10 gol, portando la squadra fino ai quarti di finale.

GLI ALTRI GRANDI MARCATORI

Alexandre Lacazette (25 gol): bomber versatile, ha brillato con il Lione e l’Arsenal.

(25 gol): bomber versatile, ha brillato con il Lione e l’Arsenal. Munas Dabbur (24 gol): attaccante sottovalutato, capace di segnare con quattro club diversi.

(24 gol): attaccante sottovalutato, capace di segnare con quattro club diversi. Kevin Gameiro (22 gol): tre volte vincitore con il Siviglia, è uno specialista della competizione.

(22 gol): tre volte vincitore con il Siviglia, è uno specialista della competizione. Edin Džeko (21 gol): il bosniaco ha mostrato la sua classe con Wolfsburg, Manchester City e Roma.

(21 gol): il bosniaco ha mostrato la sua classe con Wolfsburg, Manchester City e Roma. Óscar Cardozo e Bruno Fernandes (20 gol ciascuno): due profili diversi, ma ugualmente efficaci nelle loro avventure europee.

Classifica con la Coppa UEFA: guida Henrik Larsson

Se si includono le qualificazioni, la leggenda svedese Henrik Larsson rimane il migliore in assoluto con 40 gol in Coppa UEFA e Europa League. Larsson ha segnato per club come Feyenoord, Celtic e Helsingborg, dimostrando una costanza impressionante.

Migliori marcatori in UEFA Europa League/Coppa UEFA (qualificazioni incluse)