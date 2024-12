Juve da non credere: è accaduto contro il Bologna

Juve, ancora un pareggio, il terzo consecutivo contro il Bologna: Motta espulso ma all’Allianz durante la gara è accaduto anche altro

La Juventus sta attraversando un momento difficile e la partita contro il Bologna ha solo confermato quanto la crisi sia ormai una realtà tangibile. Quarto pareggio consecutivo per i bianconeri, terzo in Serie A, dopo lo 0-0 contro il Milan, l’1-1 con il Lecce e il 2-2 con il Bologna.

E non si tratta solo di numeri: la sensazione che l’ottimismo sia ormai un ricordo lontano è palpabile. Dopo un avvio promettente, la Juve non riesce più a vincere, e la situazione sembra precipitare, anche se la squadra di Thiago Motta ha evitato la sconfitta per miracolo grazie a un gol all’ultimo respiro.

Contro il Bologna, i bianconeri erano sotto 2-0, con le reti di Ndoye e Pobega che avevano gelato il pubblico dell’Allianz Stadium. Il doppio svantaggio sembrava segnare un’altra giornata storta per la Juventus, che sembrava incapace di reagire di fronte a un Bologna in gran forma. Ma al 92’ la Juve ha trovato il pareggio, grazie a un gran gol di Mbangula che ha evitato la prima sconfitta stagionale in campionato.

La doppia rimonta è stata segnata dal gol di Koopmeiners, che ha riacceso le speranze della squadra, e dalla rete finale che ha completato il 2-2. Ma nonostante il risultato, la partita ha lasciato l’amaro in bocca a tutti, soprattutto ai tifosi, che dopo il raddoppio del Bologna hanno contestato la squadra per l’ennesima delusione.

I tifosi contestano la Juve: momento di frustrazione

La delusione dei tifosi bianconeri è comprensibile. La Juventus non solo sta affrontando una crisi di risultati, ma sembra anche lontana dalle prestazioni brillanti che hanno caratterizzato la sua storia recente. Il pareggio con il Bologna, seppur con una rimonta, ha lasciato più domande che risposte. Soprattutto per come è arrivato: una rimonta che ha visto la squadra subire due gol in casa, contro una formazione che non è certo tra le più temibili della Serie A.

L’Inter, l’Atalanta e il Napoli sono ormai lontani, e il distacco in classifica cresce. Con un’altra occasione sprecata, la Juventus vede la vetta allontanarsi ulteriormente. Ma forse ciò che preoccupa maggiormente è la reazione della squadra durante la partita: nonostante gli sforzi, la mancanza di lucidità e di gioco sembra essere un problema radicato. Il pubblico, visibilmente frustrato, ha fischiato dopo il raddoppio del Bologna, un segnale di quanto le aspettative siano ormai elevate, ma anche di quanto le delusioni siano frequenti in questa stagione. La pressione sulla squadra e su Allegri è ormai insostenibile.

La Juve tra crisi e ripresa: cosa accadrà adesso?

In un campionato dove la Juventus ha sempre fatto la voce grossa, questa serie di pareggi consecutivi rappresenta un clamoroso passo indietro. L’Atalanta è ora lontana ben 7 punti, e la compagine bianconera fatica a trovare il ritmo giusto per risalire la classifica.

La frustrazione cresce, non solo tra i tifosi, ma anche dentro lo spogliatoio, dove la squadra sembra lottare più con se stessa che con gli avversari. Thiago Motta, chiamato a far riemergere la squadra dalla crisi, si trova davanti a una situazione delicata. Le scelte future, tanto in campo quanto fuori, potrebbero determinare se la Juventus sarà in grado di uscire da questo tunnel o se continuerà a scivolare.

Il calendario è ancora lungo e le sfide difficili non mancano, ma ora più che mai la Juventus ha bisogno di una scossa. Il ritorno alla vittoria sembra una missione difficile, ma l’obiettivo è chiaro: riaccendere la scintilla e far tornare la squadra alla sua vera identità. I tifosi, dopo il pareggio di sabato, si chiedono se questa Juve possa davvero tornare a lottare per il vertice, o se la crisi sarà ormai troppo profonda per essere superata.