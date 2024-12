Allegri torna in panchina: il nuovo club in massima serie

Max Allegri torna in panchina: colpo di scena clamoroso, il tecnico allenerà un club il massima serie, ecco quale

Massimiliano Allegri, uno degli allenatori più esperti e vincenti del panorama calcistico italiano, è pronto a tornare nel mondo del calcio. Dopo un periodo di pausa seguito all’esonero dalla Juventus nel maggio 2024, il tecnico livornese sembra aver lasciato alle spalle le difficoltà vissute a Torino e ora guarda al futuro. Allegri, che ha dominato in Italia con la Juventus e ha portato la squadra a livelli europei, non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare presto in panchina, pronto per una nuova avventura.

Le voci su un suo possibile ritorno in panchina si fanno sempre più insistenti, e diversi club, anche di alto livello, sembrano aver preso in considerazione il suo profilo. Dopo aver conquistato 5 scudetti e 4 Coppe Italia con la Vecchia Signora, oltre a una finale di Champions League, Allegri è consapevole del proprio valore e della necessità di una squadra che possa rispecchiare le sue ambizioni. Il suo approccio tattico e la capacità di gestire situazioni complesse, uniti alla sua esperienza internazionale, lo pongono tra i tecnici più ricercati in circolazione.

Allegri, quale destinazione per lui

In particolare, nelle ultime settimane, si è fatto il nome del West Ham come possibile nuova destinazione per Allegri. Il club londinese, attualmente sotto la guida di Julen Lopetegui, sta vivendo una stagione altalenante e la posizione dell’allenatore spagnolo sembra sempre più in bilico.

I Hammers, reduci da una storica vittoria in Conference League, non stanno riuscendo a mantenere le aspettative in campionato, con una situazione di classifica che non lascia molta fiducia all’ambiente. La dirigenza del West Ham avrebbe infatti avviato contatti preliminari con Allegri, ma non per un subentro immediato.

Secondo alcune fonti britanniche, il tecnico livornese avrebbe manifestato la volontà di partire solo dalla prossima stagione, a partire dall’estate del 2025. Allegri, infatti, sarebbe interessato ad avere tempo per costruire la squadra che desidera e per poter fare valutazioni sul mercato, un aspetto fondamentale per il suo modo di lavorare. Non si tratterebbe quindi di un intervento urgente, ma di una pianificazione per un ritorno che coinvolgerebbe anche il mercato estivo.

Ipotesi Premier: West Ham, Lopetegui rischia

Nel frattempo, Lopetegui rimane al comando del West Ham, ma la sua posizione potrebbe diventare insostenibile a breve. Se i risultati non dovessero arrivare nelle prossime partite, in particolare nella sfida contro il Wolverhampton, il suo esonero sarebbe una possibilità concreta.

In quel caso, il club potrebbe puntare su un traghettatore che gestisca la squadra fino all’arrivo di Allegri, previsto per l’estate successiva. Tra i nomi che si fanno per una gestione temporanea ci sarebbe anche l’ex tecnico del Chelsea, Graham Potter, ma sembra che Allegri sia il preferito della dirigenza.

Se tutto dovesse andare come previsto, il West Ham potrebbe essere il palcoscenico ideale per Allegri per misurarsi con una delle leghe più competitive del mondo e provare a costruire un progetto vincente che rilanci la squadra nel calcio che conta, sia in Inghilterra che in Europa. Con la sua esperienza, Allegri potrebbe essere il tecnico giusto per riportare il club londinese ai vertici della Premier League.