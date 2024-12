Altro che Lautaro e Vlahovic: ecco chi è il miglior attaccante della Serie A | La top 5

Lautaro Martinez e Vlahovic stanno deludendo fin qui: ecco chi sono i migliori attaccanti della Serie A

La Serie A 2024-2025 è entrata nel vivo con un campionato che sta riservando sorprese e conferme, soprattutto in attacco. Le prime giornate ci hanno regalato spettacolo, con alcune squadre che stanno emergendo come vere e proprie forze in campo, mentre altre arrancano. Al giro di boa, la classifica vede un duello acceso tra Atalanta (34 punti), Napoli (32 punti) e Inter (31 punti), tutte impegnate a consolidare le proprie ambizioni per l’alta classifica, ma Fiorentina (31 punti) e Lazio (31 punti) non sono da meno.

Tra le realtà più interessanti, ci sono però anche dei protagonisti individuali che stanno spiccando più degli altri, contribuendo in modo decisivo al cammino delle loro squadre. Tra questi, gli attaccanti sono sempre i più attesi, e quest’anno, sebbene nomi come Lautaro Martínez e Dusan Vlahovic siano in calo rispetto alle aspettative, c’è chi sta davvero dominando la scena. La classifica marcatori mostra Mateo Retegui al comando con 12 reti.

Eppure, la vera sorpresa arriva dalla valutazione globale dei giocatori, che tiene conto non solo dei gol, ma anche delle prestazioni in campo. Andiamo a scoprire chi sono i cinque migliori attaccanti della Serie A, secondo la media voto delle prime quindici giornate di campionato.

I migliori attaccanti del campionato: la top 5

1. Ademola Lookman (Atalanta) – 6.79

Al vertice della classifica troviamo il nigeriano Ademola Lookman, che sta vivendo una stagione da protagonista con la maglia dell’Atalanta. Con una media voto di 6.79, Lookman è stato il vero leader offensivo della Dea, capace di garantire imprevedibilità e incisività.

Il suo stile di gioco agile e dinamico gli ha permesso di essere sempre pericoloso in fase offensiva, contribuendo con gol e assist al brillante cammino della sua squadra, che è al comando della Serie A. Non è solo un bomber, ma un giocatore che spacca le difese avversarie con le sue accelerazioni, portando una ventata di freschezza all’attacco atalantino.

2. Marcus Thuram (Inter) – 6.71

Marcus Thuram è letteralmente esploso. Con 6.71 di media voto, l’attaccante francese si è messo in evidenza grazie alla sua capacità di muoversi tra le linee e di creare pericoli con la sua forza fisica e velocità. Non è solo un finalizzatore puro come altri attaccanti della Serie A, il suo contributo va ben oltre il semplice gol. Thuram è diventato un punto di riferimento per l’Inter, creando spazi per i compagni e giocando con grande intelligenza tattica. Le sue prestazioni sono state fondamentali per il buon andamento della squadra di Inzaghi. Ed al momento, con 10 gol, è il bomber dei nerazzurri.

3. Mateo Retegui (Atalanta) – 6.68

Il capocannoniere della Serie A, con ben 12 gol, è senza dubbio Mateo Retegui, che sta dimostrando di essere una delle rivelazioni della stagione. La sua media voto di 6.68 lo pone tra i migliori attaccanti del campionato, e i numeri non mentono: Retegui è il riferimento offensivo della squadra di Gasperini, e il suo fiuto del gol ha subito trovato spazio tra i top club italiani. La sua capacità di essere sempre al posto giusto al momento giusto lo rende letale in area di rigore. La crescita del ragazzo italo-argentino è stata esponenziale, ed è senza dubbio uno dei giocatori più sorprendenti di questa stagione.

4. Moise Kean (Fiorentina) – 6.50

Sotto i riflettori, anche Moise Kean sta finalmente mostrando il suo potenziale con la maglia della Fiorentina. Con una media voto di 6.50, Kean si è rivelato un attaccante determinante, non solo per i suoi gol (ben 9 fin qui) ma anche per il lavoro sporco che fa in campo. Il suo fisico possente e la velocità gli consentono di sfruttare qualsiasi pallone vagante, mentre la sua crescita sotto la guida di Italiano è evidente. Kean sta diventando sempre più una risorsa fondamentale per la Fiorentina, portando concretezza all’attacco viola e facendosi trovare pronto nelle situazioni decisive.

5. Francisco Conceição (Juventus) – 6.50

Francisco Conceição è un altro giocatore che sta facendo molto bene in Serie A. Con la sua media voto di 6.50, il giovane portoghese sta mostrando ottime qualità tecniche e grande dinamismo. Capace di muoversi su tutto il fronte offensivo, Conceição si è inserito alla perfezione nei meccanismi della Juventus di Thiago Motta, dando vivacità alla fase offensiva bianconera. Non è ancora un bomber implacabile come altri, ma la sua attitudine e il suo contributo al gioco della squadra lo rendono uno degli attaccanti più promettenti della Serie A.

Lautaro Martínez e Dusan Vlahovic: un inizio difficile

Non possiamo non parlare dei due grandi nomi che, almeno fino a questo momento, non stanno vivendo una stagione all’altezza delle aspettative. Lautaro Martínez, con solo 5 gol in campionato, sta affrontando un momento di difficoltà. Dopo un 2023/2024 straordinario, il capitano dell’Inter sembra aver perso quella scintilla che lo rendeva decisivo. Le sue prestazioni sono ancora lontane dai livelli che ci si aspetta da un giocatore di questa qualità, e il suo impatto nelle partite più recenti è stato sottotono.

Anche Dusan Vlahovic, con 6 gol finora, non ha ancora trovato la continuità che gli è sempre valsa una posizione tra i migliori attaccanti del campionato. La sua stagione è stata altalenante, con la Juventus che sta ancora cercando di adattarsi al suo stile di gioco. Nonostante il suo indiscutibile talento, Vlahovic deve ancora trovare la forma migliore per portare la sua squadra più in alto in classifica.

Atalanta regina in attacco

Il miglior attaccante della Serie A in questa prima parte di stagione non è né Lautaro Martínez né Dusan Vlahovic, ma un sorprendente Mateo Retegui, che sta dominando la classifica dei marcatori e conquistando il pubblico con le sue prestazioni. Accanto a lui, giocatori come Ademola Lookman, Marcus Thuram e Moise Kean stanno dimostrando di essere altrettanto decisivi, con numeri che parlano chiaro. Mentre la stagione entra nel vivo, ci aspettiamo che questi attaccanti possano continuare a regalare spettacolo, mentre Lautaro e Vlahovic tenteranno di risollevarsi da un inizio di stagione difficile. Chi sarà il vero bomber della Serie A alla fine della stagione? Solo il tempo potrà dirlo.