Juve e Milan, il problema è grave: c’è un dato che condanna Motta e Fonseca

Juve e Milan nei guai, c’è un dato eloquente che parla molto chiaro: Thiago Motta e Fonseca nella bufera

Dopo le prime 15 giornate di Serie A, è tempo di fare qualche confronto interessante tra il presente e il passato. Molte squadre hanno mostrato una crescita importante rispetto alla scorsa stagione, mentre altre, purtroppo, sono in forte calo.

Alcuni cambiamenti, però, sono davvero sorprendenti. Cosa sta succedendo alle big del campionato italiano? E quali squadre stanno realmente sorprendendo?

Atalanta: un’imbattibile macchina da punti

Se c’è una squadra che può davvero vantarsi di un balzo in avanti, quella è l’Atalanta. La formazione di Gian Piero Gasperini, dopo 15 giornate, ha accumulato ben 11 punti in più rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione, un dato che parla chiaro: la Dea è una delle squadre più in forma del campionato. In Serie A l’Atalanta continua a volare, con un gioco solido e un attacco prolifico. I tifosi sono ormai abituati a questo mix di qualità e grinta, che ha permesso alla squadra di Bergamo di diventare una delle rivelazioni di questo inizio di stagione.

Napoli e Lazio: conferme e sorprese

Siamo abituati a vedere il Napoli ai vertici della Serie A, e anche quest’anno la squadra partenopea sta rispondendo alla grande, con 8 punti in più rispetto alla deludente stagione scorsa. Nonostante l’ultima sconfitta, che ha un po’ scalfito l’entusiasmo, il team di Antonio Conte ha perso il primato ma mantiene una posizione solida nella parte alta della classifica.

La vera sorpresa, però, arriva dalla Lazio di Marco Baroni. Con un +10 rispetto al 2023/24, la squadra romana sta vivendo un momento di grande crescita, grazie anche a una difesa impenetrabile e a un attacco che finalmente sta trovando la giusta intesa. La Lazio potrebbe davvero puntare a qualcosa di importante quest’anno.

Un’altra realtà che sta facendo molto bene è la Fiorentina, allenata da Raffaele Palladino. Anche loro, con +8 punti rispetto alla scorsa stagione, stanno facendo un campionato al di sopra delle aspettative, con un gioco solido e un buon mix di giovani talenti e giocatori esperti.

Le delusioni: Inter, Milan, Juventus e Roma

Sebbene alcune squadre abbiano fatto grandi passi in avanti, altre, purtroppo, sono rimaste indietro. È il caso delle due squadre milanesi: Inter e Milan. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno un saldo negativo di -4 punti, frutto di una partenza non proprio brillante come nella scorsa stagione. Gli infortuni e alcuni risultati non del tutto convincenti in campionato hanno minato le ambizioni della squadra. Per il Milan, che si trova a -7 punti rispetto alla scorsa stagione, le cose non vanno meglio. La squadra di Paulo Fonseca ha sofferto di un rendimento altalenante e sta facendo fatica a trovare continuità, specialmente nelle partite cruciali.

Un altro club che sta vivendo un’annata difficile è la Juventus, che perde ben 9 punti rispetto al rendimento della scorsa stagione. Dopo il pareggio contro il Bologna, le cose non sembrano migliorare per i bianconeri, che stanno affrontando una stagione più turbolenta del previsto. Anche la Roma, con lo stesso saldo negativo della Juventus, è in difficoltà. Nonostante la qualità della rosa, il rendimento dei giallorossi non sembra convincere, e la squadra sembra ancora lontana dal livello che ci si aspettava.

Squadre in ripresa o inaspettate sorprese

Tra le squadre che stanno mostrando segnali di crescita, spicca l’Empoli di Roberto D’Aversa, che ha guadagnato 7 punti in più rispetto alla scorsa stagione. Un altro esempio positivo è l’Udinese, che, con +5, sta continuando il suo percorso di miglioramento.

E che dire dell’Hellas Verona? Nonostante le quattro sconfitte consecutive ed il cambio di allenatore, la squadra scaligera ha guadagnato 1 punto in più rispetto alla scorsa stagione, un dato che fa riflettere sul fatto che, seppur in difficoltà, i gialloblù stanno comunque navigando in acque meno turbolente rispetto a dodici mesi fa.

Serie A, cosa aspettarsi nelle prossime giornate

Alla fine, questa prima parte di stagione ci dice chiaramente che la Serie A è più equilibrata che mai, con alcune squadre che si stanno affermando come realtà solide e altre che stanno facendo fatica a mantenere le posizioni di vertice. È ancora presto per fare previsioni definitive, ma quello che è certo è che ci saranno ancora tante sorprese, tra risultati inattesi e cambiamenti di rotta. Quali squadre riusciranno a mantenere questo ritmo? E quale sarà il destino delle big in difficoltà?