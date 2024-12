Milan, addio alla stella: ecco la valutazione del club

Milan, la stella può partire: la dirigenza ha deciso, già fatta la valutazione e c’è un club pronto a prenderlo subito

Il Milan sta vivendo una stagione altalenante, con alti e bassi che stanno facendo riflettere non solo tifosi e addetti ai lavori, ma anche i protagonisti stessi della squadra.

Tra i giocatori più discussi negli ultimi mesi c’è sicuramente Theo Hernandez. Il terzino francese, dal suo arrivo a Milano nel 2019, ha sempre rappresentato una delle colonne portanti della squadra, con prestazioni di alto livello che lo hanno consacrato tra i migliori nel suo ruolo in Serie A. Tuttavia, questa stagione sta dimostrando di essere diversa per il classe ’97, che sta attraversando senza dubbio il momento più difficile da quando veste la maglia rossonera.

La fascia di capitano al braccio, che per alcuni potrebbe essere un segno di grande responsabilità, non sembra essere sufficiente a dare la giusta scintilla a Theo, che nella sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta ha messo in mostra una delle sue prestazioni più opache. Una gara in cui, oltre a non riuscire a incidere in attacco, ha avuto anche alcune difficoltà in fase difensiva, un aspetto che da sempre è stato il suo tallone d’Achille.

Milan, grana rinnovo con Theo: la situazione

Non è un segreto che la stagione di Hernandez stia andando ben al di sotto delle aspettative: seppur sia riuscito a realizzare due gol e ad offrire altrettanti assist, questi momenti di brillantezza sono stati troppo sporadici rispetto alla costanza che ci si aspetta da un calciatore del suo calibro.

La situazione, però, non si ferma al rendimento sul campo. Oltre alla questione puramente sportiva, c’è un altro problema che sta aleggiando sul futuro di Theo al Milan: il suo rinnovo di contratto. La trattativa tra il club rossonero e l’entourage del giocatore sembra essere in un punto morto da tempo.

L’attuale contratto di Hernandez scadrà nel 2026, ma i contatti tra il Milan e l’agente Manuel García Quilón sono stati davvero pochi. Questo silenzio sta creando non poche preoccupazioni, dato che Theo, nonostante le difficoltà in campo, rimane un pezzo pregiato sul mercato internazionale.

Il futuro di Hernandez: c’è già il prezzo

Nonostante i recenti cali di rendimento, Theo Hernandez continua ad essere uno degli esterni più apprezzati in Europa, e questo non è passato inosservato. Club come il Manchester United stanno monitorando la situazione, cercando un terzino di qualità per la prossima stagione.

Il club inglese, infatti, ha problemi a trovare stabilità con Luke Shaw, che a causa degli infortuni non ha mai raggiunto il livello che ci si aspettava. E non solo: l’idea di un ritorno al Real Madrid, che lo aveva già osservato con interesse in passato, potrebbe prendere corpo. Con il Bayern Monaco che si prepara a rinnovare il contratto di Alphonso Davies, il club madrileno potrebbe decidere di puntare proprio su Hernandez, un giocatore che conosce bene la Liga e che ha già dimostrato di essere all’altezza dei palcoscenici più importanti.

Alla luce di queste voci di mercato, la posizione del Milan è chiara. Nonostante le difficoltà sul piano del rendimento, il club rossonero ha sempre avuto una grande considerazione di Hernandez. Se il giocatore dovesse davvero partire, il Milan non è disposto a svenderlo.

La cifra che il club ha fissato per la sua cessione si aggira attorno ai 50 milioni di euro, una valutazione che ha subito un ridimensionamento rispetto ai 80 milioni chiesti in estate, ma che riflette comunque la qualità del giocatore. Per il Milan, infatti, Hernandez resta un asset importante, e qualsiasi trattativa dovrà essere valutata con attenzione, per evitare di perdere uno dei calciatori più promettenti e talentuosi degli ultimi anni.

Quale futuro per Theo

Il nodo del rinnovo resta, però, uno degli elementi centrali di tutta questa questione. Se le trattative non dovessero decollare, e il giocatore continuasse a non trovare l’accordo con il club, non sarebbe sorprendente vedere Theo Hernandez con una nuova maglia già nella prossima finestra di mercato. D’altronde, il calciomercato è imprevedibile, e i rossoneri potrebbero trovarsi di fronte alla necessità di prendere una decisione.

Resta da vedere se la situazione di Theo Hernandez al Milan si risolverà positivamente. Le prossime settimane saranno fondamentali per capire se la società riuscirà a trovare un accordo con il giocatore e il suo entourage. Il rendimento in campo, certamente, avrà il suo peso nelle trattative, ma non è escluso che il calciomercato invernale porti qualche novità. Con l’interesse di grandi club e la necessità del Milan di rinnovare il suo asset più prezioso, tutto è ancora aperto. In un contesto così incerto, l’unica certezza sembra essere che il futuro di Hernandez al Milan dipenderà da molti fattori, tra cui la sua capacità di rialzarsi e dimostrare nuovamente il suo valore.