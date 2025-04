Chiesa “perde” la Premier e va via: lo prende una big italiana

Il Liverpool vincerà la Premier League ma lui potrebbe non vincerla. Ma l’Italia lo chiama, e per Federico Chiesa c’è ancora voglia di prendersi la scena

A Liverpool sono già pronti i cori, gli striscioni, le birre ghiacciate. Se tutto fila liscio, domenica sarà giorno di festa. Arne Slot, arrivato tra mille dubbi dopo l’addio di Klopp, potrebbe prendersi la Premier al primo colpo. Una cosa che riesce solo a pochi. Tipo Conte, Ranieri, Mourinho, Ancelotti e Pellegrini. Quelli con l’aria da “ce l’avevo scritto in fronte”.

Ci sarà chi festeggerà da dentro il campo e chi dalla panchina. E poi c’è chi starà lì, con lo sguardo un po’ perso, ad applaudire per educazione. Uno spettatore di lusso, ma pur sempre spettatore. Federico Chiesa, che a Liverpool è arrivato con tante aspettative, si trova ora davanti a uno specchio impietoso: il riflesso di un’esperienza da dimenticare.

Quattro presenze. Non da titolare. Mettendo insieme i minuti si arriva a malapena a mezz’ora abbondante, recuperi inclusi. Roba che non basta nemmeno per conquistarsi la medaglia di campione d’Inghilterra, perché il regolamento parla chiaro: minimo cinque presenze. Slot potrebbe anche “regalargli” un gettone a risultato acquisito, per far numero. Ma la sostanza cambia poco: Chiesa è poco più che uno spettatore non pagante, anzi ben pagato, come gli ha rinfacciato di recente anche un giornale locale.

La verità è che Chiesa, in Inghilterra, non ha mai davvero messo piede. Fuori dalle rotazioni, fuori dalla fiducia, fuori contesto. Per un giocatore abituato a sentirsi importante, è stata una stagione lunga. Anche se giocata pochissimo, nonostante l’apprezzamento mostrato dai tifosi dopo alcune prestazioni volenterose e piene di qualità.

E allora è facile che l’estate segni la parola “fine” su questa parentesi. Si dice che certi treni passano una volta sola, ma a volte anche i ritorni hanno il loro fascino. In Italia, le offerte non mancano. C’è chi lo conosce bene e non ha dimenticato quanto può fare la differenza, se messo nelle condizioni giuste.

Federico Chiesa torna in Italia? Roma e Como due ottime idee

L’impressione è che l’idea di tornare lo stuzzichi. È una questione di ambiente, di ritmo, forse anche di lingua. Ma è soprattutto una questione di centralità. In Premier era uno dei tanti, in Serie A potrebbe tornare ad essere uno dei pochi. Quelli che fanno salire la gente dal divano quando prendono palla.

Tra le squadre italiane che lo seguono da vicino, una su tutte sembra avere il profilo perfetto: la Roma. In un contesto tecnico che potrebbe presto virare su un tridente offensivo, Chiesa diventerebbe il tassello ideale per dare velocità e imprevedibilità sulla fascia opposta a quella occupata da Matias Soulé. A Trigoria c’è chi ha già iniziato a fare i conti. E anche i sogni.

Non è l’unica pista calda. Attenzione anche al Como, che si prepara alla seconda stagione in Serie A con l’ambizione di chi non vuole solo più salvarsi. Servono nomi, servono idee, serve un colpo che accenda la piazza. Ecco, Chiesa sarebbe tutto questo insieme. Non è un’ipotesi di ripiego: è una scommessa che potrebbe diventare simbolo.

Altre idee? C’è il Napoli, c’è l’Inter, c’è il Milan. Tutte squadre che l’hanno sondato in passato ma che poi non hanno mai affondato il colpo. Probabilmente la soluzione migliore è una che possa ridargli centralità, anche se non per tornare subito in Champions League.

Premier League rules say players need to make five or more appearances to be guaranteed a winners’ medal. Federico Chiesa has only played four league games all season and just 15 minutes in 2025. This means Liverpool can still give him one but they’re not required to 😮 pic.twitter.com/buGOh2JZGy — ESPN UK (@ESPNUK) April 24, 2025

Un passo indietro? No. Forse il contrario. È la possibilità di riprendere in mano la propria carriera, con la voglia di dimostrare che certi errori, o certe scommesse andate male, non definiscono un calciatore. Li segnano, semmai. Ma da lì si riparte.