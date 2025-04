Conceicao cambia il suo futuro: allenerà ancora in Serie A

Sergio Conceiçao cambia il suo futuro dopo la conquista della finale di Coppa Italia: il tecnico resta in Serie A

E chi l’avrebbe mai detto. Con ogni probabilità nemmeno il più ottimista dei tifosi del Milan avrebbe scommesso un euro sulla vittoria dei rossoneri sull’Inter nel Derby di Coppa Italia. Un successo secco e netto, un 3-0 che ha tramortito l’Inter e sovvertito ogni tipo di pronostico.

L’Inter che navigava a vele spiegate verso il Triplete è stata spezzata in due dal vento di burrasca chiamato Milan. E che proprio i rossoneri abbiano infranto il sogno di conquistare scudetto, Champions League e Coppa Italia da parte dei nerazzurri, beh, aumenta solo soddisfazione e goduria tra i tifosi di fede milanista.

La vittoria nella semifinale di ritorno di Coppa Italia ha dato un senso anche al finale di stagione dei rossoneri. In campionato, infatti, il Milan non ha quasi più nulla da chiedere considerato come il nono posto sia distante dalle posizioni che regalano la qualificazione alle coppe. L’Europa League potrebbe arrivare quindi attraverso la vittoria della Coppa Italia nella finale da disputare contro il Bologna.

Milan, la finale di Coppa Italia ha rilanciato il tecnico

La vittoria nel Derby contro l’Inter ha rilanciato anche Sergio Conceiçao. Il tecnico ha già portato nella bacheca la Supercoppa italiana conquistata proprio contro l’Inter in finale ed ora il raggiungimento dell’ultimo atto della competizione nazionale fa rivedere le posizioni nei suoi confronti.

In campionato il suo cammino ha decisamente deluso tutti in via Aldo Rossi, con una media punti addirittura inferiore alla gestione di Paulo Fonseca. Già questo basta per dirsi addio a fine stagione, con Conceiçao che non ha portato il Milan nei primi quattro. La Supercoppa in bacheca, però, prepone decisamente a suo favore. Ed ora il tecnico lusitano ha un’idea molto chiara.

Conceiçao, con la Coppa Italia resta al Milan? La clamorosa ipotesi

Nelle scorse settimane a mezzo stampa ha mostrato tutto il suo risentimento per le critiche ritenute eccessive nei suoi confronti. Ha chiesto rispetto e nel frattempo ha rivoluzionato il Milan, con un cambio modulo che sembra aver dato più equilibrio in difesa – Theo spostato esterno a tutta fascia ha meno compiti difensivi – ed in attacco è più pungente.

E come se non bastasse ha rivitalizzato Luka Jovic, diventato da attaccante ai margini e cedere a fine stagione a bomber con la migliore media minuti/gol tra i rossoneri e meritevole di rinnovo. Ed a proposito di prolungamenti di contratto, è quello anche l’obiettivo di Conceiçao.

Con la vittoria della Coppa Italia ed il secondo trofeo in bacheca, verrebbe naturale considerare la sua candidatura per quanto riguarda la prossima stagione. Il tutto dipenderà dalla scelta del nuovo direttore sportivo che ingaggerà il Milan.

Di certo c’è che i rossoneri al momento lavorano su altre strade, con Max Allegri e De Zerbi al momento i favoriti assoluti.