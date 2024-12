La squadra affonda, lui spicca il volo: tutte le big vogliono il nuovo gioiello della Serie A

La Serie A ha scovato un altro diamante niente male: rischia di diventare un top mondiale e ora lo vogliono tutte le nostre big

Quando una squadra vive un periodo difficile, non è raro che qualche giocatore emerga, lottando per trovare la propria visibilità in mezzo a una stagione complicata.

Ma raramente capita di vedere un giovane centrocampista che, non solo si fa notare per le sue prestazioni, ma diventa immediatamente uno degli obiettivi principali delle big del campionato, nonostante la sua squadra fatichi a rimanere in alto. È il caso di un giovane talento che sta facendo parlare di sé in tutta Italia.

Nonostante il Verona stia attraversando un momento difficile in Serie A, con una squadra che stenta a trovare la continuità necessaria per rimanere nella metà alta della classifica, c’è un nome che spicca, ed è quello di un centrocampista che sta facendo sognare i tifosi e attirando l’attenzione degli scout delle grandi squadre italiane.

Parliamo di Reda Belahyane, la grande rivelazione di questo inizio di stagione. Durante la prima giornata contro il Napoli, Belahyane ha iniziato dalla panchina, ma è entrato praticamente subito al posto di Serdar e ha giocato 70 minuti. Da quel momento in poi, il suo allenatore, Zanetti, non ha più potuto fare a meno di lui.

Reda è diventato quindi titolare inamovibile, mettendo in mostra la sua capacità di dettare il gioco, di farsi trovare sempre nel posto giusto al momento giusto, e di fare ripartire l’azione con verticalizzazioni precise, ma anche con quel pizzico di creatività che non tutti i centrocampisti riescono a esprimere. Un centrocampista che sa fare tutto, ma con una marcia in più: solidità nel contrasto, visione di gioco e un piede vellutato, capace di servire assist al bacio. È in grado di verticalizzare con precisione, ma sa anche recuperare palla con una grinta e una garra che non si vede spesso.

Belahyane gioiello del mercato invernale: tutte le big lo vogliono

Se inizialmente molti lo avevano sottovalutato, oggi Reda Belahyane è uno degli uomini di punta del Verona, e a quanto pare anche uno dei giocatori più ricercati del nostro campionato.

Anche se la stagione del Verona non sta andando come sperato, l’astro nascente della squadra ha già attirato le attenzioni degli esperti di mercato, che vedono in Belahyane un centrocampista completo e pronto per fare il salto nelle big. Il calciatore potrebbe essere una valida alternativa o addirittura una risorsa in più per le squadre di vertice, che potrebbero vederlo come una pedina utile sia a gennaio che la prossima estate.

A gennaio, come dicevamo, è la Lazio la squadra che sembra essere la più decisa a fare un’offerta concreta. Per i biancocelesti, Belahyane rappresenta l’occasione giusta per rafforzare il centrocampo con un giocatore giovane, dinamico, ma con già tanta esperienza in Serie A. Se la Lazio riuscisse a chiudere il colpo subito, Belahyane potrebbe continuare la sua stagione a Verona per poi fare il salto nella Capitale nei mesi successivi.

Anche Napoli, Milan, Inter e Juventus stanno monitorando da vicino la situazione. Tutti sono convinti del potenziale del centrocampista e potrebbero cercare di inserirsi, magari con una proposta che lo convinca a trasferirsi già a gennaio, senza farlo aspettare fino alla prossima estate.

Inoltre, non si può escludere che l’Atalanta, qualora dovesse cedere Ederson la prossima estate, possa entrare prepotentemente nella corsa. Ma per ora, tutto rimane in sospeso, con le principali big che continuano a tenere il giovane centrocampista sotto osservazione.