Napoli, Ndoye va in Premier: Conte indica subito la nuova priorità assoluta

Dan Ndoye in Premier League: accordo con il Nottingham Forest e Conte beffato. Il tecnico indica subito la nuova priorità per le fasce

Dan Ndoye vuole la Premier League. L’esterno svizzero sembrerebbe essere uscito allo scoperto, dopo settimane di abboccamenti, trattative, e colloqui. Altro che Napoli, nemmeno il rinnovo con il Bologna al momento è un’opzione: la chiamata dell’Inghilterra sembra aver fatto breccia nel cuore e nello spirito del calciatore.

Il Napoli è da diverse settimane che sta lavorando sull’opzione legata all’esterno elvetico: un rilancio dietro l’altro, con il Bologna che ha sempre alzato l’asticella della richiesta alzando un muro davanti al suo calciatore, forse anche irritato per com’è terminata la vicenda relativa a Sam Beukema.

E così, tra una riunione e l’altra, si è inserito il Nottingham Forest che di fatto ha chiuso l’accordo in pochissimo tempo. Forte del gradimento assoluto del calciatore – più del Napoli – e della volontà dei felsinei di vedere il calciatore in Inghilterra e non in Serie A, l’intesa è stata raggiunta sulla base di 40 milioni di euro più bonus.

Si chiude così una delle soap opera più lunghe ed intricate di questo mercato, con il calciatore che volerà in Inghilterra nelle prossime 24 ore per svolgere le visite mediche ed eventualmente firmare il nuovo contratto.

Napoli, volo in Inghilterra per l’esterno: 4 opzioni, si parte da un nome preciso

Napoli beffato quindi, con la dirigenza che non è riuscita a chiudere l’acquisto richiesto da Antonio Conte. Ed ora? Gli azzurri devono virare su altri obiettivi per quanto riguarda le corsie esterne. Ed il ds Manna è pronto a puntare sulla sua pista preferita, la Premier League.

L’Inghilterra, peraltro, offre diverse opportunità, con un tour attraverso tre città che dovrà essere risolutivo, ed anche in breve tempo. Volo Napoli-Manchester diretto, perché si partirà da lì, dalla città che il ds ha esplorato e scandagliato per bene nei giorni dell’intesa con De Bruyne.

E proprio il belga ha suggerito un nome “pesante”. Quel Jack Grealish che ha disputato le sue vacanze in Campania, terra che l’ha conquistato e dalla quale non si vorrebbe separare. Lo sponsor è più che autorevole, il City lo cede a prezzo di saldo. L’inglese, però, dovrebbe abbassarsi l’ingaggio, decisamente fuori i parametri azzurri.

Non solo Grealish: anche Sterling è un’opzione valida ma non solo

Da una Manchester all’altra, sponda Red Devils, c’è il ritorno di fiamma che porta il nome di Alejandro Garnacho. Stavolta è in lista di sbarco e lo United si accontenterà di 40 milioni, la cifra più o meno stanziata per Ndoye. Valutazioni in corso per il 2004 già sondato e trattato lo scorso gennaio.

Da Manchester a Londra, zona Cobham, nel Surrey, lì dove c’è il Chelsea e quindi Raheem Sterling. L’ex enfant prodige del City a caccia di riscatto, un po’ come Grealish. Ed anche per l’esterno dei Blues vale un po’ il discorso di Jack: cessione a prezzo di saldo ma un ingaggio monstre fuori dai parametri azzurri.

La fine del tour è a Liverpool, perché nel Merseyside c’è Federico Chiesa, da sempre apprezzato da Antonio Conte. Si può acquistare in prestito, di certo c’è che l’esterno non ne può più della Premier e del Liverpool. E così si può chiudere per un calciatore che ha voglia di riscatto, desideroso di riscatto: anche in questo caso l’ingaggio è proibitivo ma non sarebbe certo un problema.