Così la Juve vacilla: pronta offerta shock dalla Premier per Yildiz

Per Giuntoli è incedibile, ma dalla Premier iniziano a pensare a una follia per Kenan Yildiz. Una cifra che sarebbe difficile da rifiutare

Era andato in gol anche con il Venezia, confermando il suo straordinario momento di forma, ma purtroppo per lui la rete è stata annullata e gli ha ricacciato l’urlo in gola. Eppure la stella di Kenan Yildiz brilla sempre più forte, e a quanto pare se ne sono accorti anche oltremanica.

La prestazione scintillante di Yildiz contro il Manchester City è stata un po’ uno spartiacque nell’attuale percezione che abbiamo di lui. Il giovane talento della Juventus, classe 2005, ha dimostrato di essere un fiore sul punto di sbocciare e per questo ha attirato l’attenzione di diversi club inglesi grazie alla sua tecnica, personalità e capacità di incidere anche contro avversari di livello mondiale.

Se il Liverpool è stato il primo club a muoversi per raccogliere informazioni sul numero 10 bianconero, secondo La Gazzetta dello Sport adesso è l’Aston Villa a fare sul serio. Il club di Birmingham, in crescita esponenziale sotto la guida di Unai Emery, sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra considerevole per assicurarsi le prestazioni del gioiello turco.

L’Aston Villa non sta agendo a caso. Il club inglese ha ambizioni sempre più alte, spinto da una proprietà ricca e un allenatore visionario come Unai Emery, che ama lavorare con giovani talenti di prospettiva. Yildiz rappresenta il profilo perfetto: un talento già pronto per il presente, ma con margini di crescita enormi. Il Villa, che sta costruendo una squadra per competere stabilmente in Europa, vede in lui un possibile punto di riferimento per il futuro.

Non è la prima volta che club inglesi mettono gli occhi sui gioielli della Serie A, ma in questo caso l’interesse sembra essere particolarmente concreto. L’offerta che potrebbe arrivare nelle prossime settimane potrebbe mettere in difficoltà la Juventus, soprattutto in un momento in cui il bilancio del club necessita di attenzione e scelte strategiche.

L’offerta per Yildiz è di quelle difficili da rifiutare

In casa Juventus, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha chiarito più volte che Yildiz è incedibile. Un messaggio forte, che però potrebbe essere messo alla prova di fronte a un’offerta che si avvicina alla valutazione del club: tra i 70 e gli 80 milioni di euro.

Una cifra incredibile per un 19enne, che tuttavia rispecchia il talento cristallino del ragazzo e il suo potenziale futuro. Yildiz è arrivato a Torino nel 2022, lasciando il Bayern Monaco a parametro zero, e si è subito imposto come uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo.

Già paragonato a campioni del calibro di Dybala per la sua eleganza e visione di gioco, Yildiz ha iniziato a brillare con la Juventus Next Gen ma ha via via conquistato spazio anche in prima squadra, diventando sempre più importante per la squadra e mostrando una maturità fuori dal comune per la sua età. Skills che gli sono valse il rinnovo questa estate con tanto di pesantissima maglia numero 10 sulle spalle.

Cedere Yildiz sarebbe quindi una decisione dolorosa per la Juventus, che sta cercando di costruire un progetto solido attorno ai giovani più promettenti. Il turco rappresenta non solo una garanzia tecnica, ma anche un simbolo di come il club stia puntando su una nuova generazione di talenti per tornare competitivo a livello internazionale.

D’altra parte, una cifra tra i 70 e gli 80 milioni di euro potrebbe consentire ai bianconeri di effettuare investimenti mirati in più reparti, garantendo maggiore profondità e qualità alla rosa. In passato, la Juventus ha dimostrato di saper valorizzare i propri gioielli, ma anche di saper fare cessioni strategiche. Basti pensare alla prima cessione di Pogba, scoperto dai bianconeri dopo esser stato preso a 0 euro dal Manchester United e diventato la cessione più remunerativa nella storia del club.

Resta da capire quale sarà la volontà del giocatore. Certo, l’Aston Villa non è il Manchester United o il Liverpool, ma il fascino della Premier League e la possibilità di lavorare con un allenatore come Emery potrebbero rappresentare un incentivo ad andar via. Juve permettendo, ovviamente.