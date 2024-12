Champions League addio, ecco la nuova Superlega: svelati i dettagli

La Champions League è ora davvero a rischio: la competizione può sparire, arriva la nuova Superlega

Quando si parla di Superlega, non si può fare a meno di pensare a un progetto che ha diviso opinioni, suscitato polemiche e acceso dibattiti in tutto il mondo calcistico. Un’idea che, dopo aver fatto molto rumore nel 2021, ora sembra trovare nuova forza grazie a un nome e un formato leggermente rivisitati.

La nuova incarnazione del progetto si chiama Unify League ed è stata presentata ufficialmente da A22, la società che controlla il brand della Superlega. Ma cosa cambia davvero con questa nuova proposta? E soprattutto, perché i grandi club come Real Madrid e Barcellona non sembrano voler abbandonare la nave?

La nascita dell’Unify League: più inclusiva, ma sempre esclusiva?

L’Unify League si propone come una versione 2.0 della Superlega, un torneo che vuole essere “la competizione calcistica più entusiasmante al mondo“, come affermato nei comunicati ufficiali di A22. Dopo che la Corte di Giustizia Europea ha dato un importante via libera nel 2023, dichiarando che la Uefa non ha il monopolio assoluto sulle competizioni europee, la Superlega, o meglio, l’Unify League, sembra voler prendere il volo.

Questa volta, però, la struttura della competizione cambia. Inizialmente pensata come una lega chiusa, senza possibilità di retrocessione o promozione, l’Unify League si presenta con un formato che vede 96 squadre suddivise in 4 leghe (Star, Gold, Blue e Union).

La qualificazione non avverrà più solo tramite inviti, ma si baserà anche sui risultati sportivi delle squadre nei rispettivi campionati nazionali, una modifica che cerca di attenuare le critiche che l’accusavano di essere troppo esclusiva. Tuttavia, la struttura del torneo continua a sollevare interrogativi: sarà davvero una competizione per tutti, o solo per i club più ricchi e potenti?

Unify League: come sarà composta la nuova Superlega

Nel dettaglio, le leghe principali, Star e Gold, saranno composte da 16 squadre ciascuna, divise in due gruppi da 8. Per la Blue e la Union, invece, le squadre saranno 32, suddivise in 4 gruppi. Ogni squadra giocherà 14 partite in stagione, sette in casa e sette in trasferta.

I primi quattro di ciascun girone della Star e Gold League accederanno a una fase ad eliminazione diretta che partirà dai quarti di finale, mentre per la Blue e la Union League solo le prime due squadre di ciascun girone passeranno alla fase successiva. La fase finale prevede una doppia gara per i quarti, seguita da semifinali e finali in gara secca, con la formula final 4.

Sebbene questa nuova versione sembri aver corretto alcuni dei difetti più evidenti del progetto originario, come l’assenza di promozioni e retrocessioni, il formato rimane comunque esclusivo per i grandi club europei. Le squadre più forti, infatti, avrebbero sempre un posto garantito nelle leghe superiori, creando una distanza ancora maggiore tra le big del calcio mondiale e le realtà calcistiche più piccole.

Se da un lato c’è il desiderio di rendere la competizione più dinamica e avvincente, dall’altro c’è il rischio che, alla lunga, la Superlega 2.0 finisca per alimentare ancora di più il divario tra le squadre di élite e il resto del calcio europeo.

La spinta del Real Madrid: innovazione o conservazione?

La figura chiave in tutto questo processo rimane il Real Madrid, uno dei club fondatori e più convinti sostenitori della Superlega. Il direttore generale del club, José Ángel Sánchez, ha confermato in una recente lezione all’Università di Harvard che la Superlega resta una delle priorità assolute per il club.

Le sue parole sono state dure nei confronti della Uefa, accusata di soffocare l’innovazione nel calcio e di non comprendere le reali esigenze economiche e imprenditoriali dei club. “Gli attuali organi di governo del calcio sono come i musicisti del Titanic”, ha affermato Sánchez, facendo capire che la sua visione per il futuro del calcio europeo è radicalmente diversa da quella che oggi governa le principali competizioni continentali.



In questo senso, il progetto Unify League rappresenta una vera e propria sfida al monopolio della Uefa e potrebbe segnare un cambiamento epocale nel panorama calcistico europeo. Resta da vedere, però, se questo nuovo format riuscirà ad avere il successo sperato o se, come accaduto in passato, finirà per creare più divisioni che unità.

Il futuro del calcio è a un bivio

La domanda che resta aperta è: quale sarà il futuro del calcio europeo? Il progetto dell’Unify League potrebbe rappresentare una rivoluzione, o solo l’ennesimo capitolo di una lunga serie di tentativi di rompere gli equilibri stabiliti. D’altra parte, c’è chi sostiene che le competizioni come la Champions League siano ancora la base su cui costruire il calcio europeo del futuro. In ogni caso, una cosa è certa: il calcio, più che mai, si trova di fronte a un grande cambiamento. Come si evolverà? Solo il tempo potrà dirlo.