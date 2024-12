Theo Hernandez caso al Milan: la dura presa di posizione di Fonseca

Theo Hernandez è un vero e proprio caso al Milan: cosa sta accadendo attorno al terzino francese

C’è qualcosa di strano nell’aria quando si parla di Theo Hernandez al Milan. Un anno fa, il terzino francese sembrava essere uno dei punti di forza della squadra, tanto da essere considerato da molti il miglior terzino sinistro del mondo. Oggi, invece, è diventato un vero e proprio caso.

Tra incomprensioni con il tecnico Paulo Fonseca, panchine inaspettate e un rinnovo del contratto che non arriva, la situazione si è fatta delicata. Il rapporto tra il francese e l’allenatore portoghese non è mai decollato e le ultime scelte di formazione sembrano confermarlo.

In conferenza stampa, Fonseca ha cercato di spegnere sul nascere le polemiche, giustificando le sue decisioni come legate alla condizione fisica di Theo, ma il malcontento è ormai evidente. Se da un lato il tecnico ha elogiato le qualità di Hernandez, definendolo un talento assoluto, dall’altro sembra esserci una distanza che non si riesce a colmare.

Un futuro incerto e le scelte di Fonseca

La domanda che tutti si pongono è: quanto incideranno queste panchine sulla sua permanenza al Milan? Theo Hernandez ha sempre manifestato la sua voglia di restare, ma le difficoltà con Fonseca potrebbero portarlo a riconsiderare la sua posizione.

L’allenatore ha più volte scelto di puntare su altri giocatori, come Jimenez, che nel match contro il Genoa ha dimostrato di poter dare una risposta concreta in difesa. La sensazione che Theo possa partire dalla panchina anche contro il Verona è sempre più concreta.

Una decisione che fa rumore, soprattutto considerando la sua importanza nelle ultime stagioni. La situazione, insomma, sembra essere più complessa di quanto sembri, con il futuro del giocatore che dipende molto da come si evolveranno le sue relazioni interne con l’allenatore e la dirigenza.

Jimenez pronto a prendere il suo posto?

Fonseca ha mostrato di voler premiare Jimenez per la sua buona prestazione contro il Genoa, un ragazzo che, a differenza di Hernandez, sembra più in sintonia con il tipo di gioco che il tecnico portoghese sta cercando di implementare. Se, come sembra, Theo dovesse partire nuovamente dalla panchina, la situazione si farebbe ancora più intrigante.

La scelta di Fonseca sembra non lasciare spazio a molti dubbi: Jimenez, più motivato e pronto a dare il massimo, potrebbe finalmente conquistarsi una maglia da titolare. Il giovane difensore ha infatti dato segnali di crescita che potrebbero convincere l’allenatore a dare una chance al suo talento, magari anche in vista di un eventuale rinnovo di Theo che si fa sempre più lontano. Se il Milan decidesse di puntare su altri giocatori nel lungo periodo, la concorrenza per il posto da titolare sarebbe destinata ad aumentare, con Jimenez pronto a cogliere l’opportunità.

Le scelte di formazione per la partita contro il Verona, quindi, potrebbero riservare più sorprese del previsto. Con Emerson Royal, Gabbia e Thiaw a completare la difesa, la conferma di Jimenez potrebbe essere la scelta obbligata, mentre in mediana Fonseca punterà su Fofana e Reijnders, con un attacco che potrebbe ancora una volta affidarsi a Mattia Liberali dietro Abraham, supportato da Chukwueze e Leao.

La situazione di Theo Hernandez, dunque, sembra essere uno degli snodi più delicati del Milan in questo periodo, con il rischio che la sua mancata continuità possa influire sul suo futuro in rossonero. Sarà interessante vedere come evolverà il caso nelle prossime settimane, ma intanto la panchina sembra essere una realtà con cui il giocatore dovrà fare i conti.