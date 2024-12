Napoli, dalla Premier il nuovo difensore: è un gioiello

Il Napoli è a caccia di un difensore: il ds Manna ha messo nel mirino un gioiello che gioca in Premier League

Il Napoli continua a monitorare il mercato per rinforzare il proprio reparto difensivo. Complice l’infortunio di Alessandro Buongiorno ed un Rafa Marin in uscita in prestito per accumulare minutaggio, la squadra azzurra sta cercando un difensore centrale.

Non solo per il presente, ma anche per il futuro, visto che la società sta già pensando alla costruzione di una difesa pronta a sostenere la crescita del club nei prossimi anni. A tal proposito, il direttore sportivo Giovanni Manna ha messo gli occhi su alcuni giovani talenti, e uno di questi è Ayden Heaven, un difensore classe 2006 dell’Arsenal che sta facendo molto parlare di sé.

Ayden Heaven: il talento del futuro che interessa al Napoli

Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli è tra i club interessati al giovane centrale inglese. Ayden Heaven sta attirando l’attenzione di tante big, ma la società partenopea non è la sola ad aver messo nel mirino il ragazzo. In Inghilterra, infatti, si sono già mosse squadre come Chelsea, Liverpool, Manchester United, Newcastle e Manchester City.

All’estero, invece, ci sono anche Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Marsiglia a fare concorrenza al club di Aurelio De Laurentiis. L’interesse per Heaven non è solo dovuto alle sue indiscutibili qualità tecniche, ma anche alla sua situazione contrattuale che potrebbe fare la differenza sul mercato.

Ayden Heaven, situazione contrattuale e il suo futuro

Ayden Heaven è sotto contratto con l’Arsenal fino al 30 giugno 2025, ma la situazione non è ancora definita. A settembre, infatti, il ragazzo ha compiuto 18 anni e ha rifiutato l’offerta dei Gunners di firmare il suo primo contratto da professionista.

Nonostante il rifiuto, il club londinese è ancora ottimista sul fatto che Heaven possa cambiare idea e rinnovare il suo contratto, ma nel frattempo l’interesse di altri club cresce. Questo rende il difensore centrale una pedina interessante per le squadre in cerca di giovani talenti, e il Napoli non vuole farsi trovare impreparato. Un’opportunità di mercato che potrebbe rivelarsi vantaggiosa, soprattutto se l’Arsenal non dovesse riuscire a rinnovare il contratto con il ragazzo prima della scadenza.

Chi è Ayden Heaven: un difensore completo e versatile

Nato il 22 settembre 2006 a Enfield, nel nord di Londra, Ayden Heaven è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del West Ham, prima di trasferirsi all’Arsenal dopo aver effettuato un provino anche per il settore giovanile del Chelsea. Nonostante la giovane età, Heaven ha già dimostrato di essere un difensore dalle qualità promettenti.

Con i suoi 189 cm di altezza, è un centrale fisico, ma ciò che colpisce di più è la sua abilità nell’anticipare le situazioni difensive e nel gestire il gioco dalla retroguardia. Mancino di piede, Heaven ha un ottimo controllo del pallone e riesce a far partire l’azione con grande precisione, anche grazie alla sua visione di gioco.

Nel 2024 ha avuto l’opportunità di entrare a far parte della preparazione estiva dell’Arsenal con la prima squadra, ricevendo i complimenti di Mikel Arteta, che ha apprezzato non solo la qualità del ragazzo, ma anche la sua capacità di reagire dopo un errore in amichevole contro il Manchester United. Un altro passo importante nella sua carriera è arrivato il 30 ottobre 2024, quando ha debuttato con la prima squadra dell’Arsenal nella Carabao Cup contro il Preston North End, dimostrando di saper reggere la pressione anche in competizioni di alto livello.

La stagione 2024/25 lo ha visto protagonista con la squadra Under 23, dove ha disputato otto partite in campionato, cinque in UEFA Youth League (sfidando anche squadre come l’Inter), e ha anche preso parte all’EFL Trophy. Le sue capacità, dunque, non passano inosservate, e l’interesse dei top club europei è assolutamente giustificato.

Le caratteristiche di Heaven: un difensore moderno

Heaven è molto più di un semplice difensore fisico. La sua abilità nella lettura del gioco è notevole, così come la sua capacità di gestire l’uscita palla al piede, una qualità che lo rende particolarmente adatto al gioco moderno, dove i difensori devono sapersi adattare anche alla fase di costruzione. Inoltre, la sua versatilità gli permette di giocare non solo come centrale, ma anche come mediano o terzino sinistro, se necessario.

Il Napoli sta guardando con grande attenzione questo giovane talento, che potrebbe rappresentare un ottimo investimento per il futuro della difesa. La concorrenza è agguerrita, ma il club azzurro sembra voler fare di tutto per inserirsi nella corsa a Ayden Heaven, per regalarsi un difensore capace di fare la differenza nei prossimi anni.