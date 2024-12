FantaConsigli 18ª giornata: tre nomi per ruolo da schierare in campo

Alcuni consigli importanti in chiave Fantacalcio per la 18ma giornata di Serie A, la prima dopo Natale. Occhio a Nico Gonzalez, ma non solo!

Siamo arrivati alla 18ª giornata di Serie A, un turno che promette spettacolo e tanti spunti interessanti, sia in chiave campionato che al Fantacalcio. Con il Natale ormai alle spalle, le squadre tornano in campo per chiudere l’anno con il botto.

Sarà un fine settimana di calcio intenso, con sfide che potrebbero dire molto sulle ambizioni delle big e sulle speranze di chi lotta per la salvezza.

Ecco il programma completo della giornata:

Sabato 28 dicembre

Ore 15.00: Parma-Monza (DAZN 1)

Ore 15.00: Empoli-Genoa (DAZN 2)

Ore 18.00: Cagliari-Inter (DAZN 1)

Ore 20.45: Lazio-Atalanta (Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW)

Ore 12.30: Udinese-Torino (DAZN 1)

Ore 15.00: Napoli-Venezia (DAZN 1)

Ore 18.00: Juventus-Fiorentina (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW)

Ore 20.45: Milan-Roma (DAZN 1)

Ore 18.30: Como-Lecce (DAZN 1)

Ore 20.45: Bologna-Verona (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW)

Con match come Milan-Roma e Lazio-Atalanta, gli scontri diretti in chiave europea si fanno incandescenti, mentre il Napoli cerca di confermare il proprio dominio contro il Venezia. Non mancano le sfide salvezza, come Parma-Monza ed Empoli-Genoa, dove ogni punto sarà fondamentale.

Se sei alla ricerca di dritte per schierare la tua formazione al Fantacalcio, sei nel posto giusto. La 18ª giornata di Serie A ci regala partite interessanti e tanti spunti per fare la differenza. Ecco i nostri consigli, ruolo per ruolo, per aiutarti a portare a casa quei preziosi punti.

Portiere

Skorupski (Bologna)

Il Bologna sta attraversando un periodo d’oro e affronta un Verona che fatica a trovare la via del gol. Con una difesa sempre più solida, Skorupski rappresenta una scelta sicura per questa giornata. Probabilità di porta inviolata? Alta.

Difensori

Di Lorenzo (Napoli)

Capitano e anima del Napoli, Di Lorenzo potrebbe fare scintille contro un Venezia che soffre terribilmente gli inserimenti. La difesa di Di Francesco concede tanto, e le qualità offensive di Di Lorenzo potrebbero fare la differenza.

Sergi Roberto (Como)

Quando c’è lui, il Como cambia volto. Contro il Lecce sarà una sfida tattica tra Fabregas e Giampaolo, ma il catalano, schierato a centrocampo pur essendo listato come difensore, è un bonus ambulante. Schieratelo senza dubbi.

Dumfries (Inter)

L’olandese è in forma strepitosa. Dopo aver sfiorato il gol contro il Como, potrebbe centrare il bersaglio contro il Cagliari. Occhio anche a Bisseck, una delle rivelazioni della stagione, che merita considerazione.

Centrocampisti

Pulisic (Milan)

Rientra dall’infortunio e ha fame di dimostrare il suo valore. Contro una squadra non irresistibile come l’Udinese, l’americano potrebbe essere la chiave per il Milan.

Maldini (Monza)

Figlio d’arte e talento da vendere, Maldini ha l’occasione perfetta contro un Parma tutt’altro che impenetrabile. Con Nesta in panchina, il Monza sta crescendo, e Maldini potrebbe finalmente sbloccarsi.

Ferguson (Bologna)

Dopo un periodo complicato a causa dell’infortunio, Ferguson torna ad essere un punto di riferimento per il Bologna. Contro il Verona è l’occasione giusta per ricordare a tutti quanto sia fondamentale.

Attaccanti

Sebastiano Esposito (Empoli)

La famiglia Esposito è in gran forma, e Sebastiano non è da meno. Reduce da ottime prestazioni, il giovane attaccante potrebbe continuare a sorprendere contro il Sassuolo. Puntarci è quasi un obbligo.

Bonny (Parma)

Pecchia conta su di lui per uscire da un momento difficile. Con quattro gol in stagione, Bonny ha l’opportunità di incrementare il bottino contro un Monza vulnerabile.

Nico Gonzalez (Juventus)

Finalmente tornato al gol contro il Monza, Gonzalez sembra aver ritrovato fiducia e forma. Una rete contro la sua ex squadra, la Fiorentina, sarebbe il coronamento perfetto del suo momento positivo. Gol dell’ex in arrivo?