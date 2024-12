Leao, ciao Milan: una big europea pronta a soffiarlo ai rossoneri

Rafa Leao può salutare il Milan: sull’attaccante esterno portoghese piomba una big europea

È uno dei talenti più discussi degli ultimi anni e, anche in questa stagione, Rafa Leao sta confermando di essere uno dei giocatori più interessanti della Serie A. Con il suo mix di velocità, tecnica e visione di gioco, l’attaccante portoghese ha collezionato finora 15 presenze con il Milan, mettendo a segno 3 gol e fornendo 4 assist.

La sua capacità di trascinare la squadra nei momenti cruciali, unita a un talento che appare in continua evoluzione, lo rendono uno degli attaccanti più ricercati in Europa anche se ancora troppo discontinuo. Leao è arrivato al Milan nel 2019, ma è dal 2021 che ha iniziato a brillare con regolarità, diventando uno degli elementi più preziosi della squadra rossonera.

Il rinnovo del contratto nel giugno 2023, che lo ha reso il giocatore più pagato della rosa con circa 7 milioni di euro netti a stagione, ha sigillato la sua centralità nel progetto del club. Nonostante le offerte che potrebbero arrivare da grandi club europei, il Milan ha fatto sapere più volte di considerare Leao intoccabile. Eppure, come accade spesso nel calcio, le voci di mercato non si fermano mai.

Una big pensa a Leao: il possibile colpo del 2025

Secondo le ultime indiscrezioni, il Barcellona ha messo nel mirino Rafa Leao per rinforzare il suo reparto offensivo. A quanto pare, la società blaugrana ha da tempo un interesse concreto per l’attaccante del Milan, ma il 2025 potrebbe essere l’anno giusto per fare sul serio.

Marca ha rivelato che Leao sarebbe diventato la principale alternativa a Nico Williams, talento dell’Athletic Bilbao, valutato oltre 100 milioni di euro. Hansi Flick, nuovo tecnico del Barcellona, avrebbe espresso la necessità di un attaccante sinistro di qualità, che possa completarsi con i giovani Yamal e il bomber Lewandowski per formare un tridente devastante.

Leao, per le sue caratteristiche tecniche, è visto come l’elemento ideale per rafforzare l’attacco del Barcellona, ma portarlo in Spagna non sarà semplice. Le difficoltà finanziarie del club, legate al rispetto del tetto salariale imposto dal Fair Play Finanziario della Liga, rendono complicata l’operazione, nonostante il prezzo di 75 milioni di euro che risulta comunque inferiore rispetto ai 100 milioni necessari per acquistare Williams. Per questa ragione, il Barcellona sta cercando di risolvere i propri problemi economici, con una possibile partenza di Dani Olmo nelle prossime settimane, per alleggerire il bilancio.

L’agente Jorge Mendes al lavoro per Leao

In tutto questo, il potente agente Jorge Mendes sta giocando un ruolo chiave. Con il suo lungo e consolidato rapporto con il Barcellona, Mendes potrebbe diventare l’anello di congiunzione tra il Milan e il club catalano, cercando di rendere possibile quello che potrebbe sembrare un affare difficile da concretizzare. Il Barcellona, infatti, è noto per riuscire a chiudere operazioni complicate e il suo nome potrebbe rivelarsi determinante nel convincere il Milan a lasciar partire il suo gioiello.

Tuttavia, la situazione del Milan resta un ostacolo significativo. Il club rossonero, come già accennato, non ha alcuna intenzione di far partire Leao, che è ormai il punto di riferimento dell’attacco rossonero. Con il contratto che scade nel 2028, il Milan ha ancora ampi margini per difendere il suo giocatore e la presenza di una clausola rescissoria da 175 milioni di euro rende l’operazione praticamente impraticabile, almeno per i prossimi anni. A meno che non arrivi una proposta davvero irrinunciabile, Leao continuerà a vestire la maglia del Milan, alimentando il sogno di portare il club ai vertici d’Europa.

Il futuro di Leao: il sogno di tanti club

Nel frattempo, i tifosi del Milan possono restare tranquilli, almeno per ora, perché Leao è concentrato sul suo ruolo in rossonero. Ma, come sempre nel calcio, le dinamiche di mercato possono cambiare rapidamente. Se davvero il Barcellona dovesse farsi avanti nel 2025, vedremo se il Milan riuscirà a mantenere il suo attaccante o se l’offerta del club catalano risulterà troppo allettante.

Il futuro di Leao è ancora tutto da scrivere, ma una cosa è certa: ogni sua mossa in campo continua a fare gola a tanti top club europei. E chissà che, alla fine, il destino di questo talento portoghese non lo porti davvero lontano da Milano, verso nuove sfide in un altro grande club.