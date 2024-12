Juve, il “no” è categorico: nuova svolta, ora cambia tutto

Juve, ecco il “no” sul mercato che spiazza tutti: ecco cosa accade ora

Nel corso delle ultime settimane, la Juventus ha messo sotto osservazione il mercato degli attaccanti, alla ricerca di un centravanti che possa dare il giusto supporto a Dusan Vlahovic, unico vero punto di riferimento in attacco.

Nonostante il talento del serbo, il reparto offensivo bianconero fatica a decollare, e l’assenza di alternative convincenti rischia di diventare un problema serio, soprattutto in vista della seconda parte della stagione. I tifosi della Vecchia Signora sanno bene che l’attacco necessita di un rinforzo, e le indiscrezioni di mercato suggeriscono che la dirigenza bianconera stia facendo i conti con un mercato difficile, ma non per questo meno ambizioso.

Juve, quale opzione per l’attacco: spunta un retroscena clamoroso

In un primo momento, sembrava che Marcus Rashford, attaccante del Manchester United, potesse essere il nome giusto per la Juve. Il talento inglese, tuttavia, non rientrerebbe più nei piani del club torinese. Nonostante le voci che circolano sul suo possibile trasferimento, la Juventus ha rifiutato l’opportunità di acquistare Rashford, come riportato da alcuni media inglesi.

Nonostante le difficoltà evidenti di Rashford al Manchester United, dove è in calo di rendimento da quando Ruben Amorim è subentrato sulla panchina dei Red Devils, la Juve sembra voler seguire un’altra strada. Se Rashford non è una priorità, allora chi potrebbe rappresentare il giusto rinforzo per l’attacco bianconero?

Altro che Rashford: è un altro l’obiettivo di Motta

La risposta potrebbe risiedere in Joshua Zirkzee, l’attaccante olandese che attualmente milita nel Manchester United. Non è un mistero che Thiago Motta, tecnico della Juventus, abbia sempre avuto una stima particolare per Zirkzee, avendolo allenato la scorsa stagione al Bologna, dove il giovane centravanti ha fatto intravedere il suo potenziale.

Nonostante un inizio di carriera difficile in Premier League, con 4 gol in 26 partite, Zirkzee mantiene una buona reputazione in Serie A, dove potrebbe finalmente esplodere. La Juventus ha messo nel mirino il 23enne olandese, ritenuto un prospetto interessante per rinforzare il reparto offensivo.

Zirkzee è arrivato al Manchester United in estate con un trasferimento da 42,5 milioni di euro, ma fino ad ora non è riuscito a imporsi come titolare in Premier League. Il suo impiego da parte di Erik ten Hag prima ed Amorim poi è stato piuttosto limitato, con il giovane attaccante che ha spesso giocato da subentrato.

Nonostante ciò, le qualità di Zirkzee non sono mai state messe in discussione: la sua abilità nei movimenti senza palla, la capacità di attaccare la profondità e di far salire la squadra sono caratteristiche che potrebbero adattarsi perfettamente al gioco della Juventus.

L’operazione non è però semplice: lo United non sembra disposto a lasciarlo partire così presto, dopo aver sborsato una cifra considerevole per portarlo a Old Trafford. La Juventus, però, potrebbe puntare su una formula di prestito con opzione di riscatto, una soluzione che permetterebbe ai bianconeri di testare il giocatore prima di impegnarsi in un acquisto definitivo. D’altra parte, Zirkzee potrebbe vedere nel trasferimento alla Juve una nuova opportunità per rilanciarsi e dimostrare il suo valore in una squadra di alto livello, che gioca in Europa e che ha sempre bisogno di un centravanti di qualità.

Rashford e Zirkzee: perché la Juventus punta su Zirkzee

La decisione della Juventus di non puntare su Rashford è significativa. L’attaccante inglese, pur essendo un nome di grande appeal, non sembra essere la soluzione ideale per le esigenze attuali della Vecchia Signora. La sua difficoltà a trovare spazio al Manchester United e la recente dichiarazione di voler cercare “una nuova sfida” non sono di certo elementi che possano rassicurare la dirigenza bianconera. Inoltre, le problematiche legate al suo ingaggio elevato e al suo rendimento altalenante hanno spinto la Juventus a guardare altrove.

Zirkzee, al contrario, rappresenta una scommessa più interessante, non solo per il suo potenziale, ma anche per il fatto che la Juventus ha già avuto modo di vederlo all’opera in Serie A, sotto la guida di Thiago Motta. La sua abilità di muoversi tra le linee e di adattarsi rapidamente a un nuovo ambiente potrebbe fare la differenza in un attacco che, al momento, è troppo dipendente da Vlahovic.

Un prestito con diritto di riscatto sarebbe la formula perfetta per la Juve, che avrebbe così la possibilità di testare il giocatore senza dover affrontare un impegno economico troppo pesante, ma con la concreta possibilità di compiere un investimento a lungo termine.

Alla fine, ciò che sembra chiaro è che la Juventus ha bisogno di un attaccante che possa portare qualità e gol in un reparto offensivo che, sebbene forte in alcuni aspetti, ha ancora delle lacune. Che sia Rashford o Zirkzee, l’importante sarà trovare la giusta scommessa per rilanciare le ambizioni della squadra, che è chiamata a una seconda parte di stagione da protagonista.