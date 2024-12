Napoli, un altro Campione d’Europa per Conte: che rinforzo

Il napoli si può rinforzare con un altro Campione d’Europa: il ds Manna al lavoro

Il Napoli, reduce da un inizio di stagione più che positivo, on il terzo posto attuale in classifica e la possibilità di agganciare l’Atalanta in testa alla classifica in caso di vittoria contro il Venezia, sembra voler puntare sempre più sulle fasce per rinforzare la propria batteria di attaccanti esterni.

Se da un lato il club partenopeo si gode Khvicha Kvaratskhelia e David Neres, dall’altro il reparto offensivo potrebbe beneficiare di un innesto di qualità che possa fare la differenza, soprattutto in una stagione così lunga e impegnativa.

Napoli, il grande obiettivo per l’attacco

E qui entra in gioco il nome di Federico Chiesa, uno dei talenti più cristallini del calcio italiano. Nonostante il suo periodo complicato al Liverpool, l’esterno italiano resta una delle pedine più ambite sul mercato. La domanda è: il Napoli riuscirà a concretizzare l’opportunità di portarlo al Maradona?

Federico Chiesa, dal suo arrivo al Liverpool, non è riuscito a trovare spazio in una squadra che, sotto la guida di Arne Slot, sta volando in Premier League e Champions League. Nonostante il suo indiscusso talento, Chiesa ha visto il campo solo per un totale di 123 minuti in questa stagione, una cifra che non rende giustizia alle sue qualità.

La concorrenza in una rosa così competitiva sta diventando sempre più dura, e per un giocatore come Chiesa, abituato a essere un titolare fisso, il poco impiego sta iniziando a pesare. Non sorprende, quindi, che il suo agente, Fali Ramadani, abbia già avviato dei colloqui con la dirigenza del Liverpool per cercare una soluzione che permetta al suo assistito di trovare più spazio e continuità. E, secondo le ultime voci, i Reds sarebbero pronti a valutare una cessione in prestito, proprio per consentire a Chiesa di riacquistare quella centralità che gli manca.

Napoli, iniziati i colloqui per Chiesa

Ed è qui che il Napoli entra in scena. L’interesse per Federico Chiesa è reale e già confermato da contatti esplorativi tra il club azzurro e l’agente del giocatore. La dirigenza napoletana, in particolare il direttore sportivo Giovanni Manna, ha espresso chiaramente la propria volontà di rinforzare le fasce, e Chiesa sarebbe l’elemento ideale per dare qualità e velocità al reparto offensivo.

Il giocatore, tra l’altro, ha già vissuto la Serie A con la maglia della Juventus, e sa bene cosa significa il campionato italiano, un fattore che rende il suo adattamento molto più rapido rispetto ad altri potenziali acquisti. In più, la possibilità di giocare in un club che punta a vincere il campionato italiano potrebbe essere un’ottima motivazione per un giocatore come lui, che ha ancora ambizioni altissime.

Chiesa, infatti, non è il tipo da accontentarsi: vuole essere protagonista e può farlo al Napoli, dove troverebbe spazio per esprimere il proprio potenziale. In tal senso, anche lo stesso Antonio Conte, che conosce bene il valore di Chiesa, avrebbe dato il suo benestare per il suo approdo in azzurro, convinto che un elemento di questa qualità possa fare la differenza.

Chiesa-Napoli, un ostacolo da superare

Il principale ostacolo per il trasferimento di Federico Chiesa al Napoli riguarda il suo ingaggio. Al Liverpool, il giocatore guadagna circa 7,5 milioni di euro netti, una cifra che rappresenta una parte significativa del budget salariale del club partenopeo.

In questa fase, il Napoli dovrà cercare di trovare un accordo che permetta di abbattere questa barriera economica, magari con l’aiuto dei Reds, che potrebbero essere disposti a coprire una parte dell’ingaggio per favorire il trasferimento del giocatore in prestito. Non sarà facile, ma i contatti avviati nelle scorse settimane lasciano sperare che l’affare possa concretizzarsi, magari con una formula che preveda il prestito con diritto di riscatto.

Un Colpo che Accenderebbe la Fantasia del Napoli

Se il Napoli riuscisse a portare Federico Chiesa a Castel Volturno, sarebbe un colpo da urlo. La qualità tecnica, la velocità e la capacità di far male in zona offensiva sarebbero un’aggiunta fondamentale per il gioco di Antonio Conte. Chiesa, con la sua esperienza internazionale e il suo talento, potrebbe essere il tassello che manca per permettere al Napoli di puntare in alto in campionato.

E, naturalmente, la passione dei tifosi napoletani sarebbe un altro aspetto che potrebbe spingere il giocatore a scegliere il club partenopeo come sua prossima destinazione.

Alla fine, non è mai facile prevedere cosa accadrà nel mercato, ma l’interesse del Napoli per Federico Chiesa è un chiaro segnale che il club è pronto a fare il possibile per rinforzarsi. Sarà interessante vedere come si evolveranno le trattative nelle prossime settimane e se il sogno di vedere Chiesa con la maglia azzurra diventerà realtà.