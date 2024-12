Serie A, Top 11 della 18ª giornata: i protagonisti dell’ultima del 2024

La 18ma giornata di Serie A si è chiusa ieri: scopriamo la top 11 dell’ultimo turno del 2024

La Serie A ha chiuso il 2024 con un weekend ricco di emozioni, sorprese e prestazioni individuali straordinarie. In una giornata che ha visto pareggi, vittorie e qualche colpo di scena, alcuni giocatori hanno fatto la differenza, trascinando le proprie squadre o con interventi straordinari.

Dall’eroismo tra i pali a gol da cineteca, ecco la nostra Top 11 della 18ª giornata, l’ultima di un anno che ha portato tante novità, tra cambi di allenatore e sfide spettacolari.

Portiere

La prestazione di Stankovic è stata una delle più memorabili di questa giornata. Nella sconfitta per 0-1 contro il Napoli, il portiere serbo ha compiuto miracoli. Un rigore parato nel primo tempo, seguito da un intervento decisivo a deviare un colpo di Lukaku sul palo, non hanno però evitato la sconfitta. Quando si parla di portieri in forma, il serbo è uno dei migliori, capace di regalare punti fondamentali con interventi che valgono più di una semplice parata.

Difensori

In difesa, il primo nome è Aaron Martin, terzino del Genoa che sta diventando sempre più decisivo nel nuovo corso di Patrick Vieira. Nella vittoria contro l’Empoli, Martin ha dimostrato di saper gestire la fascia con grande autorevolezza, giocando sia in fase offensiva che difensiva.

Al fianco di Martin, troviamo Alessandro Bastoni dell’Inter, uno dei pilastri della difesa nerazzurra. È andato a segno e la sua solidità ha permesso all’Inter di vincere con un netto 3-0 contro il Cagliari, continuando a essere una garanzia per la squadra di Inzaghi.

Touré dell’Udinese ha invece aperto le marcature nel 2-2 contro l Torino mostrando autorevolezza in entrambe le aree di rigore. Ha disinnescato tutte le sortite offensive degli avversari mostrandosi sempre puntuale.

Completa la difesa Valenti del Parma, che contro il Monza è diventato l’eroe inaspettato. Con il gol che ha regalato la vittoria ai suoi, Valenti ha dimostrato di essere molto più di un semplice difensore, dando un contributo fondamentale anche in fase offensiva.

Centrocampisti

A centrocampo, la scelta non può che ricadere su Reijnders, che, nonostante un periodo turbolento per il Milan, ha confermato il suo valore con una prestazione solida contro la Roma. La sua classe e la capacità di dettare i tempi di gioco sono emerse anche in un contesto difficile. Ed ha anche timbrato il cartellino.

Accanto a lui, K. Thuram della Juventus ha fatto esplodere il suo potenziale con due gol di potenza e tecnica. Dopo una partenza a rilento, il figlio d’arte ha finalmente mostrato tutto il suo talento, confermando di essere una risorsa fondamentale per la squadra di Motta.

Dele-Bashiru della Lazio ha fermato la striscia di vittorie consecutive dell’Atalanta con una performance solida e intelligente. La sua capacità di fermare il gioco dei bergamaschi ha dato grande equilibrio alla squadra di Baroni, che ha meritato il punto contro la capolista.

Attaccanti

Nel reparto offensivo, Dominguez del Bologna è stato uno dei pochi a salvarsi nella sconfitta 3-2 contro il Verona. Con due gol straordinari, ha mostrato una classe da top player, destreggiandosi con dribbling e accelerazioni che hanno messo in difficoltà la difesa veronese.

Adams del Torino ha portato in salvo i suoi contro l’Udinese con una rete e un assist decisivi, regalando alla sua squadra un pareggio importante in trasferta. La sua energia e il suo cuore in campo sono stati il motore della rimonta granata.

In attacco, non possiamo dimenticare Moise Kean della Fiorentina, che ha raggiunto quota 11 gol in campionato con un gol contro la Juventus, sua ex squadra. Un altro passo verso la consacrazione del giovane attaccante, che sta vivendo una stagione da protagonista con i viola.

Dalla conferma di Reijnders alle “sorprese” Valenti e Dominguez

La 18ª giornata di Serie A ha visto brillare molti dei protagonisti più attesi della stagione, ma anche nuovi nomi che stanno scalando le classifiche delle prestazioni individuali. Tra i più sorprendenti ci sono i gol di Valenti e Dominguez, ma anche gli interventi decisivi di Stankovic e la continuità di Reijnders.

Il campionato, ormai giunto a metà percorso, regala sempre più emozioni, e questa giornata è stata la conferma che la qualità non manca, neanche nelle squadre che si trovano in fondo alla classifica. Con il 2025 alle porte, non possiamo che aspettarci altre prestazioni di alto livello. Chi sarà il prossimo eroe a conquistarsi un posto nella nostra Top 11?