Calciomercato, allenatori senza squadra: quanti nomi illustri

Il calciomercato è anche degli allenatori: quali sono i nomi più interessanti attualmente senza squadra

Nel calcio, dove ogni partita è una battaglia e ogni stagione porta con sé incertezze e aspettative, gli allenatori sono sempre sotto pressione.

Tuttavia, nonostante la crescente domanda di allenatori di qualità, c’è una lunga lista di tecnici senza squadra che, in questo momento, potrebbero far gola a molte società. Che si tratti di grandi nomi in cerca di una nuova sfida o di allenatori che hanno bisogno di un po’ di tempo per riflettere sul loro prossimo passo, la lista è sorprendentemente lunga.

Allenatori senza panchina: i nomi più interessanti

Quando pensiamo agli allenatori più prestigiosi che non hanno una squadra al momento, viene in mente subito Zinedine Zidane, uno dei tecnici più vincenti e rispettati del calcio mondiale. Dopo il suo trionfo con il Real Madrid, dove ha conquistato tre Champions League in pochi anni, il francese non ha più allenato dal 2021, eppure continua a essere accostato alle panchine più prestigiose, senza trovare il giusto progetto. Ma Zidane non è l’unico.

Massimiliano Allegri, l’allenatore che ha dominato la scena italiana con la Juventus, si trova attualmente senza squadra dopo l’addio burrascoso con il club bianconero, nonostante un curriculum ricco di successi.

Non si può parlare di allenatori disoccupati senza citare anche Maurizio Sarri, che dopo l’esperienza con la Lazio, non ha ancora trovato una nuova panchina. E ancora, Erik ten Hag, licenziato dal Manchester United in circostanze abbastanza turbolente, e Paulo Fonseca, che ha vissuto una breve e deludente esperienza al Milan.

Altri tecnici di peso, come Thomas Tuchel e Mauricio Pochettino, seppur non più senza squadra, hanno recentemente trovato nuovi orizzonti: Tuchel è diventato il tecnico della Germania, mentre Pochettino ha preso le redini dell’Inghilterra. Tuttavia, resta ancora un grande spazio per i tecnici senza impegno, a partire da Joachim Low, l’allenatore che ha portato la Germania alla vittoria della Coppa del Mondo 2014, ma che dopo il suo addio alla nazionale è rimasto fermo.

Da Benitez a Rudi Garcia Xavi: tutti in cerca di una panchina

Poi ci sono nomi più freschi come Rudi Garcia, che ha allenato Roma e Napoli ma al momento non ha una squadra; Graham Potter, la cui esperienza al Chelsea si è conclusa in modo piuttosto rapido e senza troppa gloria. E non dimentichiamo Edin Terzic, finalista con il Borussia Dortmund in Champions League, ma ancora senza una squadra che lo richiami.

Altri tecnici che potrebbero essere pronti a tornare in panchina sono Xavi, che ha concluso la sua avventura al Barcellona dopo alti e bassi, e Sam Allardyce, uno dei decani del calcio inglese, che non allena da tempo ma potrebbe sempre tornare a sorpresa. In questa lunga lista troviamo anche Nico Kovac, ex tecnico del Monaco, Igor Tudor, e Lucien Favre, tutti pronti a rimettersi in gioco in un mercato sempre in fermento.

E non possiamo dimenticare tecnici del calibro di Walter Mazzarri, Rafael Benitez, Jurgen Klinsmann, e persino Davide Ballardini, sono allenatori che potrebbero rivelarsi delle vere sorprese se dovessero essere chiamati da un club in difficoltà.

La domanda che sorge spontanea, però, è: quante di queste panchine vacanti saranno occupate nei prossimi mesi? L’anno è appena iniziato, ma in un calcio che non si ferma mai, gli allenatori senza squadra sono sempre una minaccia per i colleghi più in difficoltà. Si prospettano mesi intensi, non solo per le squadre, ma anche per questi allenatori in attesa di una nuova opportunità.