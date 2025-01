Calciomercato Milan, dal Cagliari primo rinforzo per Conceicao: nome a sorpresa

Il calciomercato del Milan può prendere già una piega definita: il primo rinforzo è in arrivo

La stagione del Milan non sta andando come sperato. La classifica non è delle più confortanti e, dopo l’esonero di Paulo Fonseca, la società ha deciso di dare una svolta alla squadra, affidandosi a un nuovo allenatore: Sergio Conceição.

Un cambio di rotta che arriva in un momento delicato, con l’obiettivo di risollevare le sorti di una squadra che ha bisogno di nuovi stimoli e, soprattutto, di rinforzi. Il mercato di gennaio è quindi particolarmente importante, non solo per trovare nuove risorse in campo, ma anche per adattare la squadra alla filosofia di gioco del tecnico portoghese.

L’esonero di Fonseca è stato la risposta a una serie di risultati deludenti che hanno fatto scivolare il Milan fuori dalla zona alta della classifica. Ora, con Conceição in panchina, la dirigenza rossonera è chiamata a rimediare, cercando giocatori che possano alzare il livello tecnico della squadra e rispondere alle esigenze immediate dell’allenatore.

Zlatan Ibrahimović, come sempre molto coinvolto nelle scelte strategiche del club, avrà il suo ruolo anche in questo mercato, con l’obiettivo di trovare i profili giusti per invertire la rotta e tornare a lottare per posizioni più consone alla storia del Milan.

Mercato, un big in uscita

Uno dei nomi più discussi in queste prime settimane di mercato è quello di Davide Calabria. Il difensore rossonero, che va in scadenza a giugno 2025, non rinnoverà il proprio contratto con il club e sembra ormai destinato a lasciare Milano.

La dirigenza milanista sta valutando le opzioni sul tavolo: se non si riuscirà a trovare un accordo per il rinnovo, Calabria rischia di partire a parametro zero in estate. Tuttavia, il Milan potrebbe decidere di cederlo già a gennaio per cercare di incassare una cifra che possa essere reinvestita sul mercato, evitando di perdere il giocatore senza ottenere nulla in cambio.

Se davvero Calabria dovesse partire, il Milan dovrà subito guardarsi intorno per trovare una valida alternativa. E qui entra in gioco Gabriele Zappa, terzino del Cagliari, che in queste settimane è stato accostato con insistenza al club rossonero.

Milan, scelto il nuovo acquisto

Gabriele Zappa, che in passato ha fatto parte del vivaio dell’Inter, è il nome che circola con maggiore insistenza per sostituire Calabria. Il terzino destro, protagonista con la maglia del Cagliari in Serie A, è visto come un profilo interessante per il Milan.

Le sue caratteristiche tecniche e la sua versatilità potrebbero rispondere alle esigenze di Conceição, che potrebbe apprezzare le sue doti sia in fase difensiva che in fase offensiva. In più, Zappa è un grande tifoso rossonero, un dettaglio che non passa inosservato, soprattutto in un momento delicato come questo, in cui il Milan cerca giocatori che possano essere motivati e pronti a lottare con passione per la maglia.

Il giovane esterno è in grado di coprire anche la fascia sinistra, se necessario, e possiede una buona capacità di spinta lungo la fascia, qualità che si adatta bene al gioco offensivo che Conceição ama sviluppare.

Inoltre, Zappa potrebbe rivelarsi una soluzione pratica per il Milan per una serie di ragioni: innanzitutto, si tratterebbe di un investimento relativamente contenuto, considerando le esigenze economiche del club; in secondo luogo, la sua giovane età (è del 1999) lo rende un profilo interessante anche per il futuro.

Un mercato che riparte con nuovi obiettivi

Il primo giorno di mercato è stato molto attivo per il Milan, che ha cominciato a muoversi concretamente per trovare i rinforzi giusti. Con Conceição al comando, il club rossonero ha bisogno di calciatori che possano essere subito utili, senza troppe attese.

Se Zappa dovesse concretizzarsi come nuovo acquisto, potrebbe rappresentare il primo tassello di un mercato che, con molta probabilità, vedrà anche altre operazioni in entrata, in particolare in difesa, dove il Milan ha urgenza di apportare miglioramenti.

In attesa di novità, la domanda che resta è: Zappa sarà davvero il sostituto giusto per Calabria? Il giovane terzino riuscirà a emergere in un club della portata del Milan? Solo il tempo dirà se questa mossa si rivelerà un successo, ma intanto la squadra si prepara ad affrontare la seconda parte della stagione con rinnovato slancio, puntando su un mercato che promette di essere fondamentale.