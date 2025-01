Calciomercato Napoli, tre nomi per il centrocampo: c’è una preferenza ed una opportunità

Calciomercato Napoli, gli azzurri hanno nel mirino tre nomi per rinforzare il centrocampo

Il Napoli di Antonio Conte sta attraversando un momento magico in campionato, con la squadra attualmente prima in classifica e pronta a difendere il suo primato. Domani, 3 gennaio 2025, gli azzurri affronteranno la Fiorentina alle 18:00 in una sfida che potrebbe segnare ulteriormente il cammino verso un possibile scudetto.

Ma mentre la squadra vola in Serie A, la dirigenza non si ferma. La sessione invernale di calciomercato, iniziata ieri, 2 gennaio, ha infatti aperto nuovi scenari, e Giovanni Manna, direttore sportivo del club, è già al lavoro per rinforzare la rosa, in particolare per colmare alcune lacune nel reparto difensivo e a centrocampo.

Con la partenza di Folorunsho verso la Fiorentina, il Napoli ha bisogno di un nuovo centrocampista, e il nome giusto potrebbe arrivare proprio da questa finestra di mercato. Il club, infatti, non vuole lasciare nulla al caso e mira a rimpolpare la mediana, con un occhio attento anche alla difesa, dove potrebbero esserci cambiamenti. Ma chi sono i calciatori realmente in grado di far parte del progetto di Conte?

I tre obiettivi di Giovanni Manna: una scelta precisa

Il mercato del Napoli si concentrerà su tre profili principali: Jacopo Fazzini, Cesare Casadei e Lorenzo Pellegrini. Partiamo dal giovane centrocampista dell’Empoli, Jacopo Fazzini. Classe 2003, Fazzini ha già dimostrato un buon potenziale in Serie A, e la dirigenza azzurra lo sta monitorando da tempo.

Con un prezzo di partenza che si aggira intorno ai 13 milioni di euro, Fazzini rappresenta un investimento per il futuro, ma anche un rinforzo immediato per il centrocampo. La Lazio sembra essere in vantaggio nella corsa al giocatore, ma la situazione economica del club biancoceleste, legata all’indice di liquidità, potrebbe permettere al Napoli di inserirsi e sfruttare un’opportunità.

Cesare Casadei, giovane talento del Chelsea, è un altro nome che stuzzica gli interessi del Napoli. Casadei è reduce da una stagione importante in prestito al Reading, ma il suo futuro sembra essere lontano dal club inglese.

Il Napoli, che ha bisogno di giovani con un buon margine di crescita, vede in Casadei una pedina ideale per il suo progetto. Sebbene ci sia una folta concorrenza per il ragazzo, anche da club stranieri, il Napoli potrebbe convincere il Chelsea a cederlo in prestito, magari con diritto di riscatto, per valorizzarlo ulteriormente. Sia Casadei che Fazzini, peraltro, sono due “under” che quindi non vanno ad occupare caselle nella lista dei 25 della Lega di Serie A.

Infine, Lorenzo Pellegrini della Roma resta la prima scelta per il centrocampo. Il capitano giallorosso, 28 anni, è un giocatore che ha già dimostrato il suo valore in Italia e in Europa. Tuttavia, il suo alto ingaggio (che sfiora i 6 milioni di euro, con bonus) rappresenta una difficoltà per il club partenopeo, già alle prese con un monte stipendi importante.

Ma il Napoli non si arrende: il direttore sportivo Manna sta lavorando da tempo per cercare di sbloccare questa trattativa, nonostante la concorrenza dell’Inter, che ha messo gli occhi su Pellegrini per rinforzare il proprio centrocampo. L’affare, però, non è semplice: la Roma ha bisogno di fare cassa, ma difficilmente cederà il proprio capitano a basso prezzo. Per il Napoli, quindi, si preannuncia una battaglia, ma il fascino di giocare al fianco di Conte potrebbe essere un’arma in più per convincere il giocatore.

Napoli, mercato attento ma anche ambizioso

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi mirati, che possano non solo migliorare la squadra nell’immediato, ma anche costruire una base solida per il futuro. Le operazioni sul tavolo sono delicate, e la dirigenza azzurra dovrà fare attenzione a non perdere il treno delle opportunità, ma anche a non farsi ingolosire da offerte che potrebbero compromettere il bilancio del club.

La concorrenza, soprattutto da parte di squadre come Inter e Lazio, rende ogni trattativa ancora più complessa, ma il Napoli ha un vantaggio: un progetto tecnico ben definito, un allenatore vincente come Conte e la consapevolezza di essere al top in Italia.

Il calciomercato, dunque, sarà un banco di prova per la dirigenza azzurra, che si appresta a fare scelte decisive in un momento cruciale della stagione. Riusciranno Manna e Conte a portare a Napoli i rinforzi giusti? La risposta, probabilmente, arriverà già nelle prossime settimane.