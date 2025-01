Juve, addio Vlahovic: scambio con un top assoluto, la mossa a sorpresa di Giuntoli

Juve, Dusan Vlahovic in partenza: Giuntoli pronto ad uno scambio con un top assoluto

La Juventus sta affrontando un periodo di incertezze sul piano fisico e tecnico, ma anche finanziario. L’ultimo capitolo di questa storia riguarda l’infortunio di Milik, che ha riacceso l’urgenza di trovare un centravanti per colmare il vuoto lasciato dall’attaccante polacco.

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio, dove la Juventus, dopo un’estate focalizzata soprattutto sulla difesa, si ritrova ora a dover pensare con urgenza al reparto offensivo. L’idea di acquistare un attaccante non è nuova, ma ora, alla luce degli imprevisti, diventa una priorità.

Un’altra questione spinosa riguarda Dusan Vlahovic, il bomber serbo che, nonostante il suo potenziale, non sta vivendo un momento di serenità con il club. La trattativa per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2026, è in stallo da mesi.

La Juventus vorrebbe ridurre l’ingaggio attuale di Vlahovic, che arriva a 12 milioni netti, ma la sua richiesta di rimanere al top della scala salariale sta rendendo difficile un accordo. Una situazione che sta facendo riflettere la dirigenza bianconera, con Giuntoli che potrebbe iniziare a considerare soluzioni alternative, tra cui una possibile cessione, per non rischiare di perdere il centravanti senza incassare nulla.

Scambio tra Vlahovic e Kolo Muani: l’idea che stuzzica

In questo scenario di incertezze, una soluzione intrigante potrebbe essere uno scambio di attaccanti tra la Juventus e il Paris Saint-Germain. Da una parte, la Juve sta valutando Kolo Muani, centravanti francese che non sta trovando grande spazio nel PSG.

Da quando è tornato dalla sosta per le nazionali, il suo minutaggio si è drasticamente ridotto, tanto da diventare una pedina quasi sacrificabile per Luis Enrique. Nonostante l’investimento importante che il PSG ha fatto su di lui, pagando circa 90 milioni all’Eintracht Francoforte, l’attaccante non è riuscito a imporsi come il titolare indiscusso del club parigino. Ecco allora che la Juventus, pur con qualche difficoltà economica, sta cercando di sondare il terreno per un’operazione che porti a Torino il talento francese.

L’ipotesi sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto, magari con una parte dell’ingaggio da 8 milioni di euro annui che il PSG paga attualmente a Kolo Muani, che resti a carico del club parigino. Tuttavia, questa soluzione non è l’unica sulla tavola.

Con Vlahovic in scadenza nel 2026 e con il contratto che continua a gravare sul bilancio bianconero, la possibilità di un scambio definitivo non è da escludere, anzi, potrebbe diventare una mossa vantaggiosa per entrambe le parti. La Juve, infatti, potrebbe mettere a bilancio una cessione che, pur non portando enormi guadagni, sistemerebbe le finanze, mentre il PSG potrebbe trovare nel serbo una figura ideale per completare il proprio attacco, soprattutto considerando che Gonçalo Ramos non ha ancora convinto Luis Enrique.

Un incastro complicato ma possibile

L’idea di uno scambio tra Vlahovic e Kolo Muani potrebbe sembrare un’operazione complessa, soprattutto a livello di numeri e ingaggi. Tuttavia, il calciomercato ci ha abituato a soluzioni creative e, soprattutto, a spostamenti rapidi in un mercato sempre più globale e interconnesso.

La Juventus ha bisogno di alleggerire il proprio monte ingaggi, mentre il PSG potrebbe vedere in Kolo Muani una risorsa utile, ma con una partenza che risulta ormai inevitabile. Non è un caso che l’asse Torino-Parigi sia tornato a scaldarsi, con la possibilità di allargare anche la discussione ad altri giocatori, come Milan Skriniar, il cui futuro al PSG non è ancora del tutto certo.

La Juve ha fretta di sistemare l’attacco e, con la stagione che sta andando avanti tra alti e bassi, potrebbe essere la mossa giusta per cercare una soluzione a breve termine. Ma il mercato è imprevedibile, e la possibilità di vedere Vlahovic partire per Parigi potrebbe essere solo l’inizio di una serie di scossoni in casa bianconera.