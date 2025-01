Marcus Rashford fra Milan, Juve e Como: ma attenti ad un’altra big italiana

Ci sono buone possibilità di vedere Marcus Rashford in Italia già da gennaio: tre squadre su di lui ma attenzione a una possibile outsider

Se qualcuno avesse detto qualche anno fa che Marcus Rashford avrebbe potuto lasciare il Manchester United per approdare in Serie A, forse sarebbe stato preso per un sognatore. Eppure, oggi questa ipotesi non è solo concreta, ma scatena una vera e propria corsa fra alcune delle squadre più importanti del nostro campionato.

Da Milan a Juventus, passando per la suggestiva pista Como, la notizia ha già infiammato i cuori dei tifosi. Ma c’è un quarto incomodo che potrebbe sbaragliare tutti.

Il Manchester United sembra essere disposto a lasciar partire Rashford in prestito fino a giugno, ma con una condizione chiara da parte delle pretendenti: gli inglesi dovranno accollarsi almeno la metà del faraonico stipendio del giocatore, che si aggira sui 10 milioni di euro annui. Una cifra che poche squadre in Italia possono permettersi, ma che non ha scoraggiato club come Milan e Juventus dal fare i primi sondaggi.

Il Milan, sempre a caccia di giocatori capaci di fare la differenza negli ultimi trenta metri, vede in Rashford un possibile colpo in grado di dare una marcia in più alla squadra di Conceiçao. La Juventus, invece, è alla ricerca di un partner ideale per Dusan Vlahovic, che possa giocare con lui o anche sostituirlo alla bisogna.

Ma la vera sorpresa è il Como, che grazie all’ambizioso progetto guidato da Cesc Fabregas può permettersi investimenti che altri club di serie A si sognano. Ma l’ipotesi che sta prendendo piede in queste ore è un’altra ed è decisamente suggestiva.

Napoli, via Kvaratskhelia dentro Rashford?

Ma a questo punto è d’obbligo fare molta attenzione al Napoli, che come spesso accade ama muoversi sotto traccia. Perché proprio i partenopei? Tutto ruota attorno alla complicata situazione legata a Kvicha Kvaratskhelia.

Il talento georgiano è al centro di voci sempre più insistenti su un suo possibile trasferimento al Paris Saint-Germain già a gennaio. L’unica possibilità che farebbe vacillare De Laurentiis è un’offerta superiore agli 80 milioni di euro, una cifra che il Napoli potrebbe difficilmente rifiutare.

Se Kvaratskhelia dovesse partire, il direttore sportivo Manna si troverebbe di fronte a una scelta cruciale. Le opzioni sul tavolo sono diverse: da Zhegrova, talento emergente del Lille, a Federico Chiesa, che però rappresenta un investimento oneroso e non privo di rischi. Ed è qui che il nome di Rashford, che avevamo già accostato al Napoli in passato, torna in gioco.

Un prestito fino a giugno con diritto di riscatto potrebbe rappresentare una soluzione perfetta: un giocatore di livello mondiale senza impegnare le casse societarie sul lungo termine. Inoltre, con un tridente formato da Rashford, Lukaku e Neres, il Napoli potrebbe mettere in campo una forza offensiva devastante, capace di terrorizzare qualsiasi difesa.

Al momento, la pista più concreta per il Napoli sembra essere quella di Zhegrova, un profilo giovane e in linea con i parametri economici del club. Tuttavia, le vie del calciomercato sono infinite, e l’idea di vedere Rashford in maglia azzurra non è così assurda come potrebbe sembrare a prima vista. A patto, ovviamente, che lo United contribuisca a coprire l’ingaggio questa estate e che lui poi accetti di spalmare lo stipendio su più anni in caso di acquisto definitivo.