Roma-Frattesi, l’affare si fa? La chiave è “toccare” un intoccabile

Frattesi alla Roma è un affare possibile, ma molto complicato: una chiave di volta potrebbe essere sacrificare un pilastro giallorosso

Immaginate di essere Florent Ghisolfi, il direttore sportivo della Roma, e di trovarvi davanti a una scelta che potrebbe cambiare il volto della squadra: riportare Davide Frattesi a casa, ma a un prezzo salatissimo.

L’Inter non intende fare sconti, valutando il centrocampista 45 milioni di euro cash. Una cifra che, per la Roma, è quasi impossibile da coprire senza sacrifici. E allora, qual è la soluzione? La risposta potrebbe essere tanto audace quanto impensabile: sacrificare uno dei pilastri della difesa giallorossa.

Davide Frattesi non ha mai nascosto il suo legame con la Roma. Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, il centrocampista dell’Inter è considerato uno dei migliori nel suo ruolo, capace di unire qualità tecniche a una grande capacità di inserimento offensivo. Dopo aver chiesto più spazio all’Inter, il suo nome è tornato prepotentemente nei radar romanisti. Ma il prezzo fissato da Marotta è chiaro: 45 milioni, senza contropartite tecniche.

Finora, le schermaglie tra le due società si sono concentrate su nomi secondari. Cristante, proposto dalla Roma come prestito temporaneo, non ha scaldato Inzaghi, mentre l’asse tra le due squadre ha toccato anche il canadese Buchanan, che però l’Inter preferirebbe cedere a titolo definitivo. Insomma, l’affare è tutt’altro che in discesa e in ballo c’è anche la concorrenza del Napoli. Ma ecco che una soluzione inattesa potrebbe cambiare tutto.

Roma, per arrivare a Frattesi potrebbe servire Mancini

Ecco perché per la Roma potrebbe profilarsi l’ipotesi di sacrificare un pilastro della difesa di Claudio Ranieri: Gianluca Mancini, leader indiscusso della retroguardia romanista.

Il suo carisma, la sua grinta e la sua capacità di guidare il reparto lo rendono un intoccabile per Mourinho e per la tifoseria. Tuttavia, le esigenze di mercato potrebbero portare a un ribaltamento degli scenari. L’Inter, alle prese con un ricambio generazionale in difesa e un futuro incerto per Acerbi, De Vrij e persino Pavard, potrebbe essere interessata a un profilo come quello di Mancini.

La valutazione economica dei due giocatori è simile, il che aprirebbe la strada a uno scambio quasi alla pari. Per la Roma, cedere Mancini significherebbe rinunciare a una colonna portante, ma allo stesso tempo rafforzare un centrocampo che ha urgente bisogno di un interprete come Frattesi. In più, una mossa del genere permetterebbe a Ranieri di rispolverare un talento come Mario Hermoso, finora relegato ai margini della rosa, dando nuova linfa a una difesa che può contare anche su Ndicka e Hummels.

La prospettiva di sacrificare Mancini per arrivare a Frattesi non è priva di rischi. Da un lato, il centrocampista dell’Inter rappresenta quel tassello mancante per trasformare la Roma in una squadra più equilibrata e propositiva. Dall’altro, perdere un leader difensivo come Mancini potrebbe minare la solidità di un reparto che è stato spesso il punto di forza dei giallorossi.

Ma il calcio è fatto di scelte coraggiose, e questa potrebbe essere una di quelle. Frattesi, con la sua capacità di rompere le linee e creare spazi, potrebbe diventare il simbolo di una Roma più ambiziosa e dinamica.