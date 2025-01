Kvaratskhelia via da Napoli: Conte ha scelto il sostituto, non c’è solo Garnacho – Serieanews

Khvicha Kvaratskhelia domani volerà a Parigi: il Napoli a caccia del suo sostituto, spuntano due alternative

Il Napoli sta per dire addio a uno dei suoi gioielli più brillanti. Kvicha Kvaratskhelia, il talento georgiano che ha incantato il pubblico partenopeo, è ormai a un passo dalla cessione al Paris Saint-Germain. Una decisione che, secondo le ultime indiscrezioni, è ormai certa: Kvara ha richiesto ufficialmente la cessione, e il PSG ha trovato un accordo totale con il suo entourage, con un contratto quinquennale da 9 milioni di euro annui più bonus.

Un affare chiuso che si concretizzerà ufficialmente nei prossimi giorni, con una cifra base di 65 milioni di euro che, con i bonus legati alle performance individuali e al rendimento del PSG, potrebbe salire fino a 75-80 milioni di euro. Una plusvalenza importante che permetterà al Napoli di tornare sul mercato con maggiore serenità, ma anche con una certa urgenza: dopo aver perso un giocatore così cruciale, gli azzurri devono rapidamente individuare un sostituto di livello.

Napoli, addio Kvara: alla ricerca di un sostituto

Con la cessione di Kvaratskhelia ormai imminente, il Napoli è già al lavoro per trovare il profilo giusto che possa sostituire il georgiano, una missione che non è certo facile. L’allenatore Antonio Conte ha messo subito in chiaro quale sia il suo preferito: Alejandro Garnacho, ala argentina del Manchester United.

Il giovane classe 2004, con un contratto che lo lega ai Red Devils fino al 2028, è un talento puro che ha attirato l’attenzione dei top club europei. Secondo fonti vicine alla società, Conte ha espresso chiaramente la volontà di averlo a Napoli e lo considera il sostituto ideale per Kvara.

La dirigenza del Napoli, con il direttore sportivo Giovanni Manna in prima linea, ha già avviato i primi contatti per valutare la fattibilità dell’operazione. Manna si è persino recato a Barcellona per incontrare gli agenti di Garnacho e fare il punto della situazione.

La buona notizia è che l’argentino sarebbe favorevole all’idea di una nuova avventura in Serie A. Tuttavia, il grande ostacolo è rappresentato dal prezzo che il Manchester United chiederà per lasciar partire il giocatore. Il club inglese non scenderà sotto i 70-75 milioni di euro, una cifra che il Napoli non sembra intenzionato a pagare integralmente.

Gli azzurri, infatti, sono pronti a trattare per ottenere un accordo che si aggiri sui 40-45 milioni di euro, cifra che potrebbe rivelarsi compatibile con l’enorme plusvalenza derivante dalla cessione di Kvaratskhelia.

Napoli, non solo Garnacho: ecco l’alternativa

Se la trattativa per Garnacho dovesse arenarsi a causa delle alte richieste economiche del Manchester United, il Napoli ha già un’altra opzione pronta: Karim Adeyemi, l’ala tedesca del Borussia Dortmund. Il classe 2002 è stato cercato in estate dalla Juventus, ma alla fine i bianconeri hanno virato su altri obiettivi.

Adeyemi, dal canto suo, è un attaccante di grande rapidità e visione di gioco, che potrebbe adattarsi perfettamente alla filosofia di Conte. Il Borussia Dortmund non ha intenzione di svenderlo, ma la cifra richiesta per il suo cartellino si aggirerebbe sui 40 milioni di euro, un importo che il Napoli potrebbe permettersi, soprattutto considerando che parte di quella somma potrebbe essere coperta dai proventi della cessione di Kvara.

Adeyemi, dunque, rappresenterebbe una valida alternativa a Garnacho, soprattutto se il Manchester United dovesse mantenere le sue pretese troppo alte. La strategia del Napoli, al momento, sembra chiara: prima cercare di accontentare le richieste dello United per Garnacho, ma nel caso in cui le trattative non dovessero andare a buon fine, Adeyemi diventa il piano B da mettere in pratica.

In ogni caso, gli azzurri non hanno intenzione di fare passi falsi. Con un’importante operazione in uscita già definita, la caccia al sostituto di Kvaratskhelia è destinata a entrare nel vivo nelle prossime settimane.

Chi prenderà il posto del georgiano? E soprattutto, riuscirà il Napoli a completare l’affare senza stravolgere i propri equilibri finanziari? La risposta, probabilmente, arriverà molto presto.