Dal Liverpool all’Inter: Marotta piazza il super colpo

Marotta pronto a piazzare un super colpo: dal Liverpool all’Inter, ecco chi è

L’Inter, attualmente in corsa per mantenere alta la sua competitività in campionato e nelle competizioni europee, ha vissuto un inizio di stagione con luci e ombre. La squadra di Simone Inzaghi ha alternato buone prestazioni a passi falsi, come il recente pareggio contro il Bologna, che ha sollevato non poche preoccupazioni.

La rosa, purtroppo, appare ancora un po’ troppo corta, e la richiesta del tecnico per nuovi innesti non è tardata ad arrivare. La sensazione è che l’Inter, pur avendo una base solida, necessiti di qualche pezzo in più per essere davvero competitiva su più fronti. Il problema principale? La profondità della panchina, che non sempre ha dato le risposte sperate in momenti cruciali.

L’allenatore nerazzurro, consapevole delle difficoltà legate alla gestione di una squadra che affronta impegni ravvicinati tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, ha spinto affinché la dirigenza si muovesse con decisione sul mercato. È così che, tra i nomi che si sono fatti più insistenti, spicca quello di un ex protagonista della Premier League, Sadio Mané.

Mané all’Inter: un ritorno in Europa?

Il mercato dell’Inter, fino ad oggi, si è concentrato soprattutto su operazioni di prospettiva, con i nerazzurri interessati a giocatori giovani come il centrocampista argentino Tomas Perez e il regista bosniaco Sucic. Tuttavia, la notizia che rimbalza dalla Francia su una possibile offerta per Sadio Mané ha scosso un po’ gli equilibri.

Secondo quanto riportato da Sport.Fr, l’attaccante senegalese, attualmente in forza all’Al Nassr, potrebbe avere l’opportunità di fare ritorno in Europa. Una pista che, seppur complessa, non è affatto da escludere, vista la voglia del giocatore di rimettersi in gioco nel calcio che conta.

Mané, infatti, ha avuto un impatto decisamente positivo nella sua avventura in Arabia Saudita con l’Al Nassr. Nella stagione 2024/2025, l’ex stella del Liverpool ha messo a segno 5 gol e 5 assist in 15 partite.

Un rendimento non da poco, soprattutto se si considera che ha contribuito in modo sostanziale al gioco della squadra, pur in un campionato lontano dalle luci della ribalta europea. Nonostante ciò, il senegalese non ha mai nascosto la sua voglia di tornare in Europa, e un club prestigioso come l’Inter potrebbe essere la destinazione ideale per rilanciarsi definitivamente.

Un attaccante d’esperienza per Inzaghi

Se Mané dovesse arrivare all’Inter, sarebbe un colpo di grande esperienza e qualità. Il senegalese è un giocatore in grado di fare la differenza sia come esterno offensivo che come punta centrale. Inzaghi potrebbe utilizzarlo come alternativa a Lautaro Martínez o Marcus Thuram in attacco, ma anche come elemento di esperienza da inserire nei momenti più delicati della stagione.

La sua velocità, la capacità di segnare e di creare occasioni sono caratteristiche che farebbero alzare ulteriormente il tasso tecnico della squadra, soprattutto in una fase in cui l’Inter ha bisogno di nuove soluzioni offensive.

Inoltre, un acquisto di questo tipo rappresenterebbe un bel segnale anche per la tifoseria, che ha visto in Mané uno dei migliori attaccanti in Europa negli ultimi anni. La sua esperienza in Premier League con il Liverpool e la sua leadership in nazionale lo rendono un profilo di grande carisma, che potrebbe anche alzare l’asticella in un ambiente già ricco di talento.

In ogni caso, l’operazione non è senza difficoltà. L’ingaggio di Sadio Mané potrebbe rappresentare un investimento importante, soprattutto per una squadra come l’Inter, che dovrà fare attenzione al bilancio. Resta da capire se il club nerazzurro riuscirà a trovare un accordo con l’Al Nassr per l’eventuale trasferimento del senegalese e se Mané sarà disposto a scendere a compromessi sul suo stipendio per tornare nel calcio europeo.

Un mercato che si fa interessante

Se il trasferimento di Mané dovesse concretizzarsi, l’Inter si ritroverebbe con un reparto offensivo ancora più completo e competitivo. L’inserimento di un giocatore di quella qualità non farebbe altro che aumentare le ambizioni della squadra, e chissà che la finestra di mercato non riservi altre sorprese. L’Inter, che da tempo è alla ricerca di un attaccante che possa fare la differenza, potrebbe finalmente trovare la sua soluzione ideale.