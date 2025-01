Napoli, caccia all’erede di Kvara: tutte le ipotesi che studia Manna – Serieanews

Napoli, Manna lavora all’erede di Kvara: da Garnacho a Chiesa e Zhegrova fino alle ipotesi “alternative”

Il Napoli ha appena incassato una cifra importante dalla cessione di Kvaratskhelia al PSG, circa 70 milioni di euro. Una cifra che, seppur alta, lascia spazio a una riflessione: come sostituire un giocatore che, in pochi anni, è diventato fondamentale per gli equilibri offensivi della squadra?

E, soprattutto, come usare al meglio questi soldi per migliorare la rosa a disposizione di Conte e raggiungere i traguardi ambiziosi della stagione? La finestra di mercato di gennaio si sta avvicinando alla sua chiusura e le opzioni non mancano, ma ogni scelta porta con sé vantaggi e compromessi.

Una delle strade più affascinanti e costose è quella che porta a Alejandro Garnacho, il giovane talento del Manchester United. Valutato oltre 70 milioni di euro, Garnacho rappresenta un profilo di altissimo livello, ma il suo acquisto comporterebbe l’impegno totale dei fondi derivanti dalla cessione di Kvara.

Tuttavia, il Napoli potrebbe non voler puntare tutte le sue fiches su un solo obiettivo, rischiando di perdere flessibilità in altri settori. Inoltre, l’arrivo di un altro top player in attacco potrebbe alterare l’equilibrio con un altro dei protagonisti, l’ex Benfica Neres, che sembra aver trovato finalmente una sua collocazione in squadra.

Chiesa, Frattesi e le alternative più abbordabili

Se il Napoli non vorrà spendere tutto in un unico giocatore, altre soluzioni più ragionevoli potrebbero risolvere la situazione. Un’opzione intrigante è quella di Federico Chiesa, un calciatore in fase calante e non perfettamente integrato al Liverpool. L’ex Juventus, infatti, sembra alla ricerca di una nuova dimensione, e un ritorno in Italia, magari con un prestito, potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per il Napoli.

A costi più contenuti rispetto a Garnacho, Chiesa non solo darebbe una spinta offensiva importante, ma potrebbe anche alleggerire il carico economico, lasciando spazio per altre operazioni. A questo punto, l’idea di un doppio acquisto, magari Chiesa più una mezzala, come il giovane Davide Frattesi, potrebbe essere il compromesso perfetto: Frattesi, apprezzato per la sua capacità di fare entrambe le fasi (difesa e attacco), sarebbe un’ottima aggiunta al centrocampo, che ora ha bisogno di freschezza e qualità per affrontare la seconda parte di stagione.

Altro nome da considerare, soprattutto per un futuro a lungo termine, è Yeremay Hernandez, giovane talento del Deportivo La Coruna, valutato circa 20 milioni. Sebbene non sia un nome di primo piano per il presente, la sua clausola e il suo potenziale lo rendono un acquisto interessante, soprattutto se il Napoli decidesse di investire per il domani. In alternativa, Zhegrova, del Lille, potrebbe essere una scelta per chi cerca un giocatore capace di agire sull’esterno sinistro, ma con una tecnica meno incisiva rispetto a Kvaratskhelia.

Dorgu e il mercato difensivo: il piano B

Non solo attacco e centrocampo, il Napoli potrebbe anche considerare l’idea di rafforzare le corsie esterne e la difesa. Il nome più caldo in questo senso è quello di Patrick Dorgu, giovane danese del Nordsjaelland, che può ricoprire più ruoli sia in difesa che in attacco.

Dotato di grande versatilità, Dorgu potrebbe rappresentare un’ottima soluzione per Conte, che apprezza i giocatori in grado di coprire diverse posizioni. Con un esborso che si aggira intorno ai 30-40 milioni di euro, potrebbe essere l’opportunità giusta per rinforzare il reparto offensivo senza sacrificare il resto della rosa.

Ma c’è anche un altro possibile rinforzo difensivo: Danilo, centrale della Juventus, che potrebbe arrivare a zero e colmare il vuoto lasciato da Rafa Marin, prossimo a partire. In questo caso, il Napoli avrebbe modo di concentrarsi su acquisti più mirati per il reparto offensivo e il centrocampo.

In sintesi, il Napoli ha diverse strade aperte grazie ai soldi incassati dalla cessione di Kvaratskhelia. Che si tratti di un grande colpo come Garnacho o di un’operazione più equilibrata con Chiesa e Frattesi, le opzioni non mancano. Il vero nodo sarà capire se Conte preferirà un solo grande innesto, o una distribuzione più equilibrata delle risorse per rafforzare più settori del campo.