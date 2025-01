La top 5 dei centrocampisti goleador in Serie A negli ultimi 5 anni: testa a testa per la vetta

La mettono dentro con regolarità, fanno esultare i tifosi ma anche i fantacalcisti che con il loro aiuto spesso riescono a vincere il Fantacalcio. Ecco i 5 centrocampisti che hanno segnato di più negli ultimi 5 anni

Certo, per vincere il Fantacalcio è importante avere un super attacco, magari con il capocannoniere di stagione. L’equazione è semplice ma non sempre è veritiera: più gol significa tanti +3 e quindi più possibilità di vincere le partite. Ma cosa succede quando quei +3 arrivano più spesso “a fari spenti”, cioè da chi meno te lo aspetti?

Stiamo parlando dei centrocampisti, alcuni dei quali alle aste vengono pagati tanto proprio perché garantiscono dei bonus spesso inaspettati e rappresentano un attaccante aggiunto. Negli ultimi cinque anni, alcuni di loro hanno segnato gol a raffica, trasformandosi in vere e proprie armi offensive per le loro squadre e per i fantacalcisti.

Ecco la top 5 dei centrocampisti più prolifici della Serie A.

Sergej Milinković-Savić – 28 gol

Al quinto posto di questa classifica c’è una stella della Lazio che fu, ovvero Sergej Milinković-Savić, ormai uno dei centrocampisti più completi della sua generazione. Sergej ha tutto: fisico, tecnica, visione di gioco e, ovviamente, un fiuto per il gol che lo rende una minaccia costante.

I suoi 28 gol in cinque anni sono arrivati sia con tiri potenti che con colpi di testa da manuale. Non è un caso che sia stato uno dei giocatori più ambiti del mercato fino al suo trasferimento in Arabia Saudita, e il fatto che sia l’unico di questa lista che non è più in Serie A da due anni ci fa capire che sarebbe potuto essere serenamente in testa, e per distacco.

Lorenzo Pellegrini – 29 gol

Quarto posto per il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini. Non c’è dubbio che Pellegrini sia il simbolo di una squadra che spesso ha fatto affidamento sulle sue giocate per uscire da situazioni difficili. I suoi gol arrivano in tutti i modi: tiri dalla distanza, rigori, colpi di testa.

Certo, Pellegrini sta attraversando un momento difficile come è già accaduto in passato, ma poi si riprende sempre e i suoi gol non mancano mai. Ma oltre alle reti, quello che lo rende speciale è la sua capacità di prendersi la responsabilità nei momenti che contano. È uno di quei giocatori che non si nasconde mai, e i suoi 29 gol lo testimoniano.

Hakan Çalhanoğlu – 31 gol

Il podio non poteva che includere Hakan Çalhanoğlu, un maestro nei calci piazzati e un giocatore capace di accendere il gioco con un tocco. Dopo aver lasciato il Milan per trasferirsi all’Inter, il turco ha mantenuto la sua capacità di incidere con regolarità. L’anno scorso è stato il suo exploit e ha segnato quasi come un attaccante ma negli anni il “vizietto” non l’ha mai perso.

Punizioni, rigori, conclusioni da fuori area: quando Çalhanoğlu ha il pallone tra i piedi, c’è sempre la sensazione che possa succedere qualcosa di speciale. E con 31 gol nelle ultime cinque stagioni, ha dimostrato di essere molto più di un semplice regista.

Mario Pašalić – 32 gol

A un solo gol di distanza, a fari spenti, troviamo Mario Pašalić, uno degli uomini più importanti dell’Atalanta targata Gasperini. Pašalić è il classico centrocampista che ama gli inserimenti, e quando lo vedi partire palla al piede sai già che potrebbe succedere qualcosa di pericoloso.

Non parte quasi mai con i favori del pronostico, spesso parte come riserva annunciata ma poi si prende sempre il suo spazio e lo fa a suon di gol. La sua capacità di arrivare al momento giusto in area di rigore lo ha reso un autentico killer silenzioso. Non segna solo gol facili: spesso si inventa reti pesanti, di quelle che cambiano le partite.

Mattia Zaccagni – 33 gol

Di nuovo al primo posto troviamo Mattia Zaccagni, che dopo il gol al Verona ha staccato il “collega” croato riprendendosi la vetta di questa graduatoria. Arrivato alla Lazio in punta di piedi, ora ne è il capitano e il numero 10. E continua a segnare come un attaccante.

Zaccagni è un giocatore capace di fare praticamente tutto: dribbling, assist, inserimenti… e soprattutto gol. Alla Lazio, sotto la guida di Sarri, si è trasformato in un centrocampista offensivo completo, sempre pronto a colpire gli avversari con le sue giocate. I suoi 33 gol in cinque stagioni non sono frutto del caso: sono il risultato di tecnica, tempismo e quella fame che ogni grande giocatore deve avere per fare la differenza.