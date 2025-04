Osimhen, non solo la Premier: l’offerta monstre che può cambiare tutto

Non c’è solo la Premier League su Victor Osimhen, pronta anche un’altra offerta monstre che potrebbe cambiare il futuro del nigeriano

Il futuro di Victor Osimhen resta un rebus. L’attaccante vincitore dello scudetto con il Napoli solamente 2 anni fa, sta trascinando il Galatasaray a suon di gol e punta alla vittoria del titolo. Proprio la sua avventura in Turchia, però, dovrebbe concludersi al termine di questa stagione. Il prestito dello scorso settembre è servito al Napoli per evitare di pagare il suo super stipendio e al giocatore di scendere in campo.

Il mancato accordo con qualsiasi altra squadra di un top club europeo ha portato l’attaccante a scegliere un piano B pur di non rimanere fermo per un’intera stagione. Una scelta che ha sicuramente rallentato la sua carriera, che però non ha subito scossoni almeno in termini realizzativi. Osimhen segna ancora e in estate il suo nome tornerà a far rumore.

Osimhen, non solo lo United: occhi sull’Arabia

Il destino di Victor, però, potrebbe ancora una volta essere lontano dall’Europa che conta. Il Manchester United è sì interessato al calciatore, ma sembra restio a spendere i 75 milioni di clausola rescissoria. I Red Devils non se la passano bene economicamente e dovranno prima cedere per poi procedere con gli acquisti.

Ecco, dunque, che spunterebbe l’Al-Ahli. La squadra di Koulibaly, Milinkovic-Savic e Mitrovic, che ha avuto anche Neymar tra le proprie fila. Proprio il centravanti potrebbe lasciare il club, lasciando posto a Osimhen. Pronta un’offerta monstre anche per l’ingaggio che possa convincere il giocatore a firmare.

Il fascino sperato, il campionato arabo non l’ha mai raggiunto. Portare Osimhen nella Saudi Pro League costringerà, dunque, a un investimento economico importante. Intanto il Napoli aspetta, perché non scenderà sotto i 75 milioni della clausola valida per l’estero. E la Juventus? Non resterà a guardare, ma per i club italiani il costo sarà molto più alto e trattare tra le parti non è una passeggiata.

I recenti screzi per Danilo e per l’opera di disturbo con Comuzzo, potrebbero aver incrinato ulteriormente un rapporto non idilliaco tra le due società dopo la vicenda Higuain. Il passaggio di Cristiano Giuntoli in bianconero, inoltre, non favorisce le trattative, data la separazione con Aurelio De Laurentiis. Insomma, futuro ancora in bilico per Osimhen, che cerca una strada più serena per il suo futuro.