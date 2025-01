Università Pegaso, convegno a Roma: “innovazione, sostenibilità, comunicazione e management nello sport”

Importante iniziativa dell’Università Pegaso verso questo progetto, totalmente verso l’innovazione. Arriva l’annuncio ufficiale, ecco il comunicato.

Da anni l’Università Pegaso è una delle principali realtà del nostro paese, aiuta milioni di italiani a crescere ed è in continua espansione. Lunedi 20 Gennaio 2025 – presso la sede dell’Università Pegaso in Piazza SS. Apostoli,49 a Roma – si terrà un convegno importante dal titolo ‘Innovazione, sostenibilità, comunicazione e management nello sport: nuove competenze per nuove professionalità”.

Questo evento avrà il compito di raggiungere vari temi che riguardano il mondo dello sport, ovviamente in primo piano, ma con un importante focus su etica, inclusione, gestione e determinati aspetti giuridici. Si comincerà alle ore 14 con l’intervento del rettore Pierpaolo Limone e ,insieme ad altri esponenti dell’Università Pegaso, avrà l’obiettivo di raccogliere importanti spunti e riflessioni per confermarsi come punto di riferimento per la formazione e la specializzazione di professionisti. Questi capaci di essere in un settore in continua evoluzione.

La tavola rotonda vedrà tra le altre cose anche la Dottoressa Emanuela Ferrante, assessore allo Sport del Comune di Napoli. Tanti personaggi oltre a lei con l’obiettivo di valutare e affrontare le sfide in un percorso in continua evoluzione. L’evento sarà fruibile sia in presenza che Online e potrete accedervi registrandosi ai link indicati nel programma ufficiale del sito Pegaso.

Università Pegaso, come è strutturato l’incontro

Il programma è organizzato in 3 sessioni principali con esperti di rilievo in ogni settore:

Etica, Innovazione, Sostenibilità, Inclusione e Benessere: interverranno la Dott.Ssa Silvia Salis e la Prof.ssa Annamaria Colao, poi il Dott. Andrea Vittorio Vicario. Management, Marketing, Finanza, Comunicazione: ci saranno professionisti come Graziano Coccettini e il giornalista Marcel Vulpis Aspetti Giuridici a un anno e mezzo dalla Riforma dello Sport: tra i relatori l’Avvocato Salvatore Civale e l’Avv. Michele Colucci. Presente il dottor Ezio Stellato e l’avvocato Michele Colucci.

Un evento organizzato dall’Università Pegaso con l’obiettivo di riflettere sulle sfide e sulle opportunità legate al futuro di questo sport in un’ottica multiDisciplinare. All’evento presenzierà anche il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani.

Per chi è interessato a questo incontro contattare la Dott.ssa Martina Manzo (Università degli Studi di Torino, Università Pegaso).

Email – martina.manzo@unipegaso.it