Addio Cambiaso, l’indizio che svela la cessione del terzino – Serieanews

Addio Cambiaso, il terzino sempre più vicino a lasciare la Juventus: c’è un indizio che conferma tutto

La Juventus ha finalmente interrotto la sua lunga serie di pareggi, con una vittoria per 2-0 contro il Milan che ha portato un po’ di ossigeno in casa bianconera. Un successo importante, che non solo ha migliorato il morale, ma ha anche rilanciato le ambizioni di un club che, nonostante le difficoltà, ha sempre avuto la forza di rimanere competitivo.

La prossima sfida, però, è già all’orizzonte: domani la Juve sarà impegnata in Champions League contro il Brugge, una partita fondamentale per cercare di consolidare la sua posizione in Europa. E poi, sabato, la temibile trasferta al Maradona contro il Napoli, dove la squadra di Thiago Motta cercherà di sfruttare l’onda lunga della vittoria contro i rossoneri per affrontare una delle corazzate del campionato italiano.

Intanto, la Juve non si ferma sul mercato e ha già messo a segno alcuni colpi interessanti. Il portoghese Alberto Costa, acquistato dal Vitoria Guimaraes per circa 12,5 milioni di euro, è il primo rinforzo per la fascia destra. Costa si unisce alla squadra con l’intento di dare maggiore stabilità alla difesa e di alzare il livello delle prestazioni nei momenti cruciali della stagione.

E non è tutto: è ormai quasi fatta anche per l’attaccante francese Kolo Muani, in prestito dal PSG, che darà una mano in avanti a cercare di risolvere i problemi di attacco che la Juve ha mostrato nelle ultime settimane. Ma l’ingresso di nuovi elementi non sembra fermarsi qui: la Juventus sta lavorando anche su un altro paio di innesti difensivi, che potrebbero rivelarsi decisivi per migliorare la solidità della squadra.

Cambiaso, l’offerta del Manchester City e il mercato in fermento

Nel bel mezzo di questa attività frenetica, arriva una notizia che fa tremare i tifosi bianconeri: il Manchester City ha messo sul piatto una cifra importante, 60 milioni di euro, per portare Cambiaso in Premier. La cessione del giovane terzino potrebbe infatti rivelarsi una mossa strategica per la Juventus, che ha già messo in piedi i primi piani per sostituirlo, a partire da Renato Veiga e Ben Chilwell.

In effetti, è proprio il calciomercato a entrare in gioco in modo sempre più centrale, con Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo della Juve, che ha avviato contatti con il Chelsea per cercare di rinforzare ulteriormente la fascia sinistra. Tra i nomi in ballo, Ben Chilwell sembra il profilo più concreto, soprattutto perché il difensore inglese è ai margini della rosa del Chelsea, dove gioca solo sporadicamente sotto la guida dell’allenatore Enzo Maresca.

Chilwell opportunità per la Juve ma non solo

Chilwell, che aveva lasciato il Leicester nel 2020 per 50 milioni di euro, non sembra più rientrare nei piani dei Blues, e potrebbe rappresentare un’ottima opportunità per la Juventus. Tuttavia, una cessione di Cambiaso aprirebbe inevitabilmente scenari di mercato interessanti.

Con il trasferimento di Cambiaso al City, la Juve non solo incasserebbe una somma importante, ma potrebbe anche avere la possibilità di fare qualche altro investimento sul mercato, cercando di chiudere in fretta per i nuovi acquisti, in modo da non farsi trovare impreparata nel giro di ritorno della Serie A e nelle fasi decisive della Champions League.

Un altro possibile scenario è legato alla difficoltà di portare a Torino giocatori come Kelly del Newcastle, visto che la Juventus ha già occupato i suoi slot per giocatori britannici e non può permettersi un altro arrivo di quel tipo in questa stagione. Insomma, tutto sembra portare verso un cambiamento importante in casa bianconera, e il futuro di Cambiaso potrebbe essere il primo passo verso un mercato che promette grandi movimenti.