Inzaghi, addio Inter: un super top club per il tecnico – Serieanews

Simone Inzaghi saluta l’Inter: pronto ad andare in un super top club europeo, ecco quale

Simone Inzaghi è in piena lotta con la sua Inter per tutti gli obiettivi possibili. La Supercoppa italiana è un grande rammarico, la beffa incassata per mano del Milan brucia ancora, ecco perché i nerazzurri non vogliono più subire beffe. Da qui la massima concentrazione dei nerazzurri che dopo il pareggio contro il Bologna non vogliono fermarsi più.

La distanza dal Napoli capolista è di tre punti ma Lautaro Martinez e compagni hanno oltre 70′ da giocare del recupero della gara contro la Fiorentina interrotta per il malore accusato a Bove. E proprio l’argentino sembra ora essere tornato il locomotore che l’anno scorso ha spinto l’Inter verso lo scudetto numero 20.

Il 21mo titolo è un chiaro obiettivo dell’Inter che punta anche a vincere la Champions League: la massima competizione continentale per club è un vero e proprio pallino dei nerazzurri – Marotta in testa – e dopo la beffa di due stagioni fa, con la finale persa per mano del Manchester City c’è voglia di riscatto ma anche la consapevolezza di poter arrivare fino in fondo alla competizione.

Realizzare la doppietta sarebbe per l’Inter un traguardo clamoroso ma anche la miglior maniera possibile per approcciarsi al Mondiale per Club, manifestazione che prenderà il via nel prossimo giugno ed alla sua prima edizione. E potrebbe essere anche il regalo d’addio di Inzaghi al club nerazzurro.

Inzaghi saluta l’Inter: la rivelazione in diretta

Simone Inzaghi può quindi salutare l’Inter a fine stagione: per lui è pronta una delle panchine più prestigiose al mondo, se non la più importante. Ci riferiamo, naturalmente a quella del Real Madrid. La rivelazione è arrivata in diretta su Tvplay da Enrico Camelio che ha sganciato quella che è una vera e propria bomba di mercato.

L’idillio tra le merengues e Carlo Ancelotti, d’altronde, non sembra più saldo come una volta. La bruciante sconfitta in Supercoppa di Spagna contro il Barcellona ha mandato su tutte le furie il presidente Florentino Pérez che avrebbe addirittura pensato anche ad un esonero del tecnico di Reggiolo.

Il Real Madrid è però primo in classifica ed a fine stagione potrebbe comunque portare a casa nuovi titoli. L’obiettivo, come d’altronde non potrebbe essere a Valdebebas, è vincere tutto: dalla Liga alla Champions League – sarebbe la seconda consecutiva – fino al Mondiale per club. Un tris che andrebbe a completare la Coppa Intercontinentale già alzata lo scorso mese di dicembre per una nuova stagione memorabile.

Ancelotti ha il contratto in scadenza nel giugno del 2026 e, in caso di addio, Simone Inzaghi sarebbe quindi uno dei candidati principali ma non il solo. Come ha affermato Camelio, infatti, la priorità delle merengues è Xabi Alonso, attuale allenatore del Bayer Leverkusen campione di Germania che da calciatore ha vestito la maglia del Real Madrid.

Se lo spagnolo è la prima alternativa, in corsa ci sono anche altri due ex madridisti, Alvaro Arbeloa e Zinedine Zidane che ha peraltro già allenato e vinto a Madrid.