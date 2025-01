Le 4 plusvalenze più ricche di Pantaleo Corvino con il Lecce: un capolavoro di mercato in attesa di Dorgu – Serieanews

Patrick Dorgu è nel mirino di Napoli e Manchester United: in attesa della cessione, ecco le 4 plusvalenze maggiori di Corvino con il Lecce

Patrick Dorgu è una delle nuove stelle del calcio italiano, ma non solo. Classe 2004, il ragazzo ha bruciato tutte le tappe, esordendo in prima squadra nel Lecce nell’agosto del 2023. Da quel momento, è diventato un punto fermo sotto la guida di tre allenatori: D’Aversa, Gotti e l’attuale tecnico Giampaolo.

Con le sue prestazioni in Serie A, Dorgu ha attirato su di sé l’attenzione dei top club europei. Napoli e Manchester United sono stati tra i più accaniti osservatori, con gli inglesi che sono arrivati a mettere sul piatto addirittura 40 milioni di euro per assicurarsi il suo talento.

Ma Dorgu non è l’unico affare che fa brillare il nome di Pantaleo Corvino, il direttore sportivo che ha costruito un vero e proprio impero di plusvalenze con il Lecce. Una carriera fatta di intuizioni e operazioni brillanti che hanno fatto la fortuna del club giallorosso.

1. Morten Hjulmand: il capitano che conquistò Lecce

Una delle operazioni più clamorose, senza dubbio, è quella che ha visto Morten Hjulmand, talento danese, lasciare Lecce dopo appena 2 stagioni e mezzo.

Arrivato nel 2020 per una cifra che si aggirava intorno ai 3 milioni di euro, il centrocampista ha incantato i tifosi leccesi con la sua visione di gioco, la sua personalità e la sua capacità di dominare la mediana.

Nel 2023, lo Sporting Lisbona ha deciso di puntare su di lui, pagando ben 21 milioni di euro. Una plusvalenza che ha fatto storia, consolidando Hjulmand tra le operazioni più redditizie della storia del Lecce e portando il club a fare un salto di qualità in termini di prestazioni sul mercato.

2. Mirko Vucinic: il bomber

Il passaggio di Mirko Vucinic dal Lecce alla Roma è uno dei trasferimenti più iconici della carriera di Corvino. Il montenegrino arrivò in Salento a soli 16 anni, proveniente dal club di Sutjeska Nikšić, e in pochi anni riuscì a conquistare la Serie A con il Lecce.

Le sue qualità tecniche non passarono inosservate e dopo 6 stagioni, con il Lecce già in Serie A, la Roma decise di puntare su di lui, versando ben 20 milioni di euro nelle casse salentine. Un’operazione che ha segnato un punto di svolta nella storia del club e che ha messo in evidenza l’intuizione di Corvino nel riconoscere i talenti prima che esplodessero.

3. Marin Pongracic: sostanza in difesa

Nel caso di Marin Pongracic, Corvino ha mostrato ancora una volta la sua abilità nel trasformare un’operazione a basso costo in una vendita da record. Il centrale difensivo croato fu acquistato dal Wolfsburg per una cifra relativamente bassa, intorno agli 1,5 milioni di euro.

Due stagioni dopo, dopo aver fatto vedere buone prestazioni con la maglia del Lecce, la Fiorentina si fece avanti, mettendo sul piatto 15 milioni di euro. Un guadagno incredibile per il Lecce e un altro esempio di come Corvino abbia saputo valorizzare al meglio i giocatori.

4. Valentin Gendrey: dalla fascia a tutto gas

Rassoul Kouadio Gendrey rappresenta un altro brillante affare che Corvino ha chiuso con il Lecce. Il terzino destro francese è stato acquistato dai giallorossi nel 2022 per una cifra modesta, intorno ai 300 mila euro.

Un anno dopo, dopo aver messo in mostra buone prestazioni, è stato ceduto al Hoffenheim in Bundesliga per una cifra che si aggira intorno agli 8 milioni di euro. Un’altra plusvalenza che ha fatto bene al bilancio giallorosso, ma soprattutto ha mostrato la capacità di Corvino di scovare talenti da categorie inferiori e di trasformarli in asset di valore internazionale.

5. Patrick Dorgu: 40 milioni in arrivo?

Infine, Patrick Dorgu è destinato a diventare l’ultimo capolavoro di Corvino. Come già accennato, il giovane attaccante ha esordito con il Lecce nel 2023 ed è diventato subito uno dei giocatori più promettenti della Serie A.

La sua velocità, le sue doti fisiche e la sua abilità nel dribbling hanno attirato l’attenzione di grandi club, con Napoli e Manchester United in prima fila. Il suo trasferimento, se concretizzato, potrebbe portare nelle casse del Lecce una cifra record, intorno ai 40 milioni di euro. Corvino ha lavorato duramente per costruire una squadra competitiva e, con Dorgu, potrebbe realizzare una delle plusvalenze più ricche della sua carriera.