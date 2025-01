Serie A, gli anticipi del sabato: al Napoli il big match, Atalanta di misura – Serieanews

Serie A, negli anticipi del sabato spicca la vittoria del Napoli capolista contro la Juve

La 22ma giornata di Serie A ha vissuto nella giornata di sabato un passaggio davvero molto importante e chiave. D’altronde basti pensare che in campo è scesa la capolista Napoli, l’Atalanta terza in classifica e la Juventus, di scena al Maradona contro la formazione di Antonio Conte.

Como-Atalanta 1-2: la ribalta Retegui

L’Atalanta in rimonta vince il derby lombardo e conquista tre punti. Alla mezz’ora la gara si sblocca: cross basso di Fadera per Nico Paz che calcia in porta e realizza il vantaggio. Un gol annullato dall’arbitro Pairetto per fuorigioco con correzione del VAR a cambiare decisione.

Nella ripresa al 48′ Strefezza calcia alto da ottima posizione sfiorando il raddoppio. Al 56′ arriva il pari della Dea con Retegui che gira in porta sul secondo palo un cross basso di Brescianini. Al 69′ l’Atalanta va anche in vantaggio con Lookman ma il fuorigioco è giusto e confermato dal Var.

Il gol per i nerazzurri, però, arriva dopo 1′: ancora un gran tiro per il bomber dell’Italia su cross di Brescianini. Il gol del 2-2 lo firma Cutrone al 77′ ma stavolta il fuorigioco è confermato. L’Atalanta segna ancora con De Ketelaere ma anche questo gol è annullato per un fallo nello sviluppo dell’azione.

Napoli-Juventus 2-1: Lukaku di rigore

Era la gara più attesa del sabato ma, probabilmente, dell’intera giornata. Al Maradona il Napoli capolista contro l’unica imbattuta della Serie A, la Juve reduce dalla vittoria contro il Milan. Ed a vincere è il Napoli in rimonta con Anguissa e Lukaku che rispondono all’iniziale vantaggio bianconero.

Un primo tempo tattico con la Juve che al 5′ ha una ghiotta palla rete: Yildiz, da zero metri, si fa murare da un Meret sontuoso nell’occasione. Al 20′ ci prova Politano con un tiro alto, poi Anguissa di testa spedisce alto il pallone. Al 43′ si sblocca la gara: intervento sfortunato di Anguissa, palla a Kolo Muani che segna al debutto.

Nella ripresa il Napoli parte alla riscossa ed al 57′ realizza l’1-1 con Anguissa: cross di Politano e colpo di testa perfetto del camerunense. Pochi minuti prima Lukaku, su cross di Spinazzola, si era visto respingere sulla linea l’incornata. Il Napoli la ribalta dal dischetto: Locatelli affossa McTominay in area e dagli 11 metri Lukaku non sbaglia.

Empoli-Bologna 1-1: Dominguez risponde a Colombo

Accade tutto nel primo tempo nella sfida tra l’Empoli ed il Bologna. Al 24′ i toscani passano in vantaggio: Fazzini serve Pezzella, cross e Colombo in scivolata con i tacchetti infila Skorupski per il gol del vantaggio. I felsinei hanno le scorie della Champions League da smaltire e fanno fatica.

Lucumì salva i suoi anticipando Colombo ma nel finale di tempo arriva il gol del pareggio. Dominguez, da posizione defilata, calcia in porta con la sfera che passa tra le gambe di Vazquez e termina in rete. Nella ripresa accade davvero poco e la gara finisce così 1-1.