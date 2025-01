Napoli, non solo Garnacho: l’indizio che svela perché Manna acquisterà il difensore centrale – Serieanews

Napoli, Manna lavora non solo per Garnacho: l’indizio che rivela perché gli azzurri acquisteranno anche un difensore

Il Napoli naviga a vele spiegate in campionato: sette vittorie consecutive per gli azzurri che nelle ultime due hanno steso l’Atalanta a domicilio e la Juventus al Maradona, due sfide vinte in rimonta a dimostrazione ulteriore di come la squadra abbia una grande solidità mentale. La sfida contro i nerazzurri era una sorta di sfida scudetto e la squadra di Gasperini è stata quasi definitivamente tagliata fuori dalla lotta per il titolo.

Contro la Juve, la madre di tutte le partite per il tifo azzurro, il tranello era dietro l’angolo: bianconeri imbattuti in campionato e reduci dalla vittoria contro il Milan. Ed invece il Napoli ha superato brillantemente anche questo ostacolo. Insomma, sembra proprio essere una sfida a due con l’Inter fino alla fine per il titolo.

Una situazione che, forse, nemmeno il più ottimista dei tifosi azzurri osava immaginare dopo la disastrosa scorsa stagione. Ecco perché, secondo il famoso detto “l’appetito vien mangiando” il Napoli ora sogna e non vuole fermarsi.

Napoli, Garnacho il sostituto di Kvaratskhelia

Va da sé come siano necessari almeno un paio di puntelli in questa sessione invernale di mercato: la rosa, in alcuni ruoli, è corta e Conte l’ha sottolineato. Serve il sostituto di Kvaratskhelia, perché l’assenza del georgiano non è proprio di secondo piano. Manna lavora da giorni su questo, con Alejanro Garnacho il primo nome, forse l’unico.

L’argentino verrebbe a Napoli, i 50 milioni sono al momento insufficienti per scalfire la resistenza del Manchester United che ne vuole almeno 60 di milioni: una forbice che Manna vuole accorciare sfruttando anche la volontà dell’esterno argentino. La priorità è naturalmente l’esterno, con il piano B che si chiama Adeyemi: il nazionale tedesco del Borussia Dortmund, però, fa resistenze per quanto riguarda il trasferimento.

Olivera ko: un terzino ma non solo

Il Napoli, però, lavora anche in altri reparti. L’infortunio di Olivera impone riflessioni per quanto riguarda la corsia sinistra: l’uruguaiano ne avrà per almeno un mese ed al momento c’è il solo Spinazzola – peraltro in grande spolvero come dimostrato anche contro la Juve – a poter coprire quella porzione di campo.

Il nome di Biraghi è ritornato in auge: l’ormai ex capitano della Fiorentina è fuori rosa in Toscana e verrebbe volentieri in azzurro. C’è, però, il problema del difensore centrale. Il Napoli, infatti, interverrà anche in quella porzione di campo. Juan Jesus ha dimostrato di essere una riserva più che valida ma dal punto di vista numerico c’è l’indizio che lascia intendere come la squadra partenopea interverrà sul mercato.

Napoli, arriva anche il centrale: l’indizio chiaro

In dirittura d’arrivo infatti il passaggio di Rafa Marin al Villarreal. Lo spagnolo, bloccata la partenza dopo la decisione di Danilo di volare in Brasile, sembra abbia avuto il via libera per volare i Spagna per la seconda parte di stagione. Il Napoli non può certo restare con soli tre centrali di ruolo per la seconda parte di stagione, pur dovendo disputare una sola competizione.

C’è però il problema legato alle liste: al momento c’è un solo slot libero e, se Garnacho ed Adeyemi sono under, Biraghi non lo è di certo. Ciò significa che il Napoli dovrà rinunciare all’ex Fiorentina oppure acquistare anche un difensore centrale under, con la pista Pongracic che a questo punto cadrebbe.