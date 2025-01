Balotelli cambia di nuovo campionato: coppia esplosiva con un’altra star dei social

Ora è davvero finita fra Mario Balotelli e il Genoa: fra le opzioni per il futuro ne sbuca una che solo a pensarci siamo già eccitatissimi

Mario Balotelli e il Genoa, una storia che sembrava promettere tanto e che invece si chiude in fretta, lasciando dietro di sé poche luci e molte ombre.

Super Mario, tornato in Italia con l’obiettivo di dimostrare che il suo talento può ancora fare la differenza, ha trovato sulla sua strada più ostacoli che opportunità. E ora, dopo settimane di tensioni con Patrick Vieira e qualche esclusione di troppo dai convocati, la separazione sembra ormai inevitabile.

A mettere il punto esclamativo sulla vicenda è stato il direttore sportivo rossoblù Carlo Ottolini: “Mario ha ancora tanta voglia di giocare, ma qui al Genoa non sta trovando i minuti che vorrebbe. È sceso nelle gerarchie e ci sono giocatori più avanti di lui. Stiamo lavorando per trovargli una sistemazione negli ultimi giorni di mercato”.

Parole che certificano un addio imminente, ma che lasciano aperto l’interrogativo più intrigante: quale sarà il prossimo capitolo della carriera di Balotelli?

La voglia di riscatto e i dubbi sul futuro

Che Balotelli abbia ancora qualcosa da dire sul campo non è in discussione. A 34 anni, l’attaccante conserva lampi di quel genio che lo ha reso uno dei giocatori più discussi – e amati – del calcio italiano. Ma trovare una squadra che creda davvero in lui è un’altra storia.

In Serie A, i sondaggi non sono mancati, dall’Empoli al Venezia, ma finora nessun club ha deciso di fare il passo decisivo. Le grandi squadre hanno già i loro attaccanti, mentre quelle di fascia media sembrano scoraggiate dal suo carattere spesso ingombrante. E così, mentre le ore del mercato invernale scorrono veloci, il suo entourage si guarda intorno alla ricerca di una soluzione che possa rilanciarlo.

Ed è proprio in questo momento di incertezza che arriva una proposta a dir poco sorprendente. Non si parla di una destinazione esotica, come potrebbe essere la MLS o qualche campionato in Asia, ma di un progetto ambizioso e, per certi versi, fuori dagli schemi. Una squadra che punta tutto su di lui per accendere i riflettori e far parlare di sé, affidandosi al carisma e al talento – a volte imprevedibile – di Super Mario.

Il club in questione? Potrebbe sembrare incredibile, ma parliamo del Trapani, una realtà che milita in Serie C e che sta cercando di costruire qualcosa di speciale grazie alla guida visionaria del presidente Valerio Antonini. E di un allenatore che già solo il nome rappresenta una garanzia.

Balotelli tentato da Antonini… e ha “sfiorato” Eziolino Capuano!

Nato a Roma e cresciuto collaborando con il Gruppo Casillo, specializzandosi nel commercio globale di materie prime agrigole, il core business di Valerio Antonini al momento è legato al commercio internazionale di cereali. Ma si sta costruendo pian piano una sua fama anche sui social con post a volte piuttosto bruschi e in altri casi anche molto provocatori.

Possiamo solo immaginare l’engagement che potrebbero generare lui e il Trapani prendendo Mario Balotelli, che sui social ci ha anche vinto un premio di recente.

Grande appassionato di calcio anche in virtù di una lunga amicizia con Diego Armando Maradona, Antonini ha deciso di stabilirsi a Trapani dove sta facendo grandi investimenti: nel 2023 ha acquistato il Trapani Calcio e l’ha portato dalla D alla C con una campagna acquisti faraonica, stessa cosa ha fatto con il basket dove ha acquistato i Trapani Sharks e dall’A2 li ha portati a sorpresa in vetta alla classifica di A1.

Ma nel calcio non è così semplice e infatti, dopo l’arrivo in Serie C, la situazione si è complicata parecchio e ora il Trapani gravita a metà classifica e ha già cambiato 3 allenatori. Uno di questi è Eziolino Capuano, appena esonerato dopo essere stato assunto solo poche settimane fa. E questo sì che è un grande rimpianto: immaginate Balotelli e Capuano fianco a fianco, due personalità così forti e diverse che potrebbero finire per completarsi… o per esplodere in un battito di ciglia.

Una cosa è certa: sarebbe stata un’avventura meravigliosa con Capuano, potrebbe essere comunque molto interessante anche solo con Antonini. Ma ora in primo luogo bisogna capire se Mario accetterà la proposta e si lancerà in questa nuova avventura.