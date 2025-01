Champions League, pioggia di milioni per le italiane: gli incassi dei 5 club finora – Serieanews

Champions League, per le italiane arriva una pioggia di milioni: gli incassi fin qui

La Champions League è l’obiettivo ambito da tutti i club. Vincerla sarebbe naturalmente l’apoteosi e soprattutto le big del calcio continentale ogni anno investono milioni di euro in acquisti per costruire vere e proprie corazzate in grado di arrivare fino in fondo alla competizione.

Prestigio ma anche soldi e valorizzazione del brand: offre tutto questo la Champions League, una vera e propria miniera d’oro per tutti i club. Anche solo parteciparvi, però, regala grandi benefit e soprattutto riempie le casse societarie. Ne sa qualcosa il Bologna, alla sua prima partecipazione nella storia.

Champions League, quanto hanno guadagnato le 5 italiane

Come se non bastasse, la nuova formula, con più gare ed un mega girone, regala uno spettacolo davvero travolgente oltre che a maggiori introiti. E così, a poche ore dall’inizio dell’ultima giornata, con ben 17 gare in contemporanea, andiamo a scoprire gli introiti fin qui delle cinque italiane impegnate.

Inter

Il club nerazzurro è la squadra italiana che ha incassato di più finora. Già 65 i milioni finiti nelle casse di Viale della Liberazione, cifra superiore rispetto a quella dello scorso anno. La vittoria contro il monaco porterebbe nelle casse nerazzurre altri 2,1 milioni a cui vanno aggiunti gli 11 per il bonus qualificazione e 2 per aver centrato gli ottavi, altrettanti per la posizione in classifica. Di fatto, al termine della fase a gironi, l’Inter potrebbe toccare quota 85 milioni.

Milan

Il Milan ha fin qui incassato poco meno di 60 milioni di euro, “colpa” di un ranking ed un market pool inferiori rispetto all’Inter. I rossoneri, però, potrebbero toccare quota 75 milioni di euro in caso di successo stasera contro la Dinamo Zagabria: anche per i rossoneri, infatti, vale lo stesso discorso dell’Inter, con i 2,1 milioni per il successo a cui vanno sommati gli 11 per il bonus qualificazione ed i 2 per l’accesso agli ottavi.

Atalanta

L’Atalanta ha un ranking ed un market pool migliore del Milan, complice anche la vittoria dell’Europa League nella scorsa stagione. E così la Dea può riempire davvero le casse: con un successo contro il Barcellona che darebbe la qualificazione alla fase successiva, la formazione nerazzurra toccherebbe i 79 milioni di euro.

Juventus

La Juventus se da un lato può vantare un ranking storico ed un market pool alti, dall’altra è stata fin qui penalizzata dalla classifica e dai risultati ottenuti in questa edizione. Fin qui, sono 63 i milioni incassati dai bianconeri che diventerebbero 65 in caso si vittoria sul Benfica. Con la qualificazione agli ottavi diventerebbero 73 i milioni in direzione Continassa.

Bologna

Il Bologna è la squadra che ha incassato meno di tutte le altre italiane. I felsinei sono partiti già da una posizione di svantaggio per quanto riguarda il market pool ed il ranking ed i risultati non hanno aiutato la squadra rossoblu. Una possibile vittoria contro lo Sporting Lisbona, però, porterebbe ugualmente un bel gruzzolo nelle casse della squadra, circa 32 milioni.