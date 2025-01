Esclusione dalla Champions League: che mazzata per Juve e Milan – Serieanews

Esclusione dalla Champions League, è una mazzata per Juve e Milan: ecco cos’è successo

In un periodo dove le emozioni e le speranze si intrecciano con numeri e classifiche, il ranking UEFA rappresenta uno degli elementi chiave per determinare quante squadre per ogni paese avranno l’accesso diretto alla prossima edizione della Champions League.

Con il nuovo regolamento introdotto dalla scorsa stagione, infatti, l’Italia avrebbe potuto godere di un posto extra, passando da quattro a cinque squadre qualificate, grazie all’allargamento della competizione. Ma la situazione non è più così rosea per il calcio italiano, e le squadre storiche come Juventus e Milan rischiano di restare fuori dalla massima competizione europea, a meno di un miracolo nel finale di stagione.

Perché il Ranking UEFA è Cruciale per la Champions

Il ranking UEFA, per chi non lo sapesse, è una sorta di “classifica generale” che misura la forza delle squadre di ogni nazione in base ai risultati ottenuti nelle competizioni europee: Champions League, Europa League e Conference League.

I punti guadagnati per ogni vittoria, pareggio o passaggio di turno vengono sommati e poi divisi per il numero di squadre partecipanti dalle singole leghe. Questa media determina il punteggio finale di ogni paese e, di conseguenza, quante squadre potranno partecipare alle coppe europee.

Con l’allargamento della Champions a 36 squadre, l’Italia ha avuto la possibilità di vedere cinque formazioni qualificarsi, ma per garantirsi questo posto extra, il nostro paese doveva rimanere tra le prime due nazioni nel ranking. Ecco dove le cose si complicano: attualmente l’Italia è terza, scavalcata dal Portogallo. La classifica, aggiornata al 7 gennaio, recita:

Inghilterra – 13.500 punti Portogallo – 12.450 punti Italia – 11.687 punti Spagna – 11.000 punti Belgio – 10.900 punti

Ecco perché, se la situazione non cambia, la nostra Serie A rischia di perdere il quinto posto in Champions per la stagione 2024-2025. Questo è un campanello d’allarme che potrebbe tradursi in una vera e propria crisi per le squadre italiane, in particolare per quelle che storicamente hanno sempre partecipato all’élite europea: Juventus e Milan.

Il Rischio di Juve e Milan: un filo sottile tra sogno e realtà

Le due grandi squadre della Serie A sono, infatti, in un momento di difficoltà che potrebbe metterle fuori dai giochi per la prossima edizione della Champions League. Al giro di boa del campionato, la Juventus è solo quinta in Serie A, e il Milan si trova addirittura all’ottavo posto, con entrambi i club che faticano a trovare continuità di risultati. Questo scenario si traduce in una corsa affannosa per entrare nelle prime quattro posizioni che garantiranno l’accesso diretto alla Champions League.

Il problema, però, non riguarda solo le prestazioni sul campo: la classifica UEFA è determinata anche dai punti guadagnati negli ultimi anni in Europa. Juventus e Milan, pur avendo partecipato alle competizioni europee, non sono riuscite a ottenere i risultati necessari per rimanere nei primi posti della graduatoria. Se la situazione dovesse persistere, non solo rischiano di perdere il quinto posto in Champions League, ma potrebbero anche essere costrette a giocarsi la qualificazione attraverso i turni preliminari, con il pericolo di non farcela.

Il Portogallo, un rivale pericoloso

A peggiorare la situazione c’è anche il Portogallo, che grazie agli ottimi risultati delle sue squadre nelle competizioni europee, ha superato l’Italia nel ranking. Le formazioni portoghesi, come Porto e Benfica, stanno macinando punti preziosi in Champions e Europa League, mentre il nostro calcio si è visto più volte fallire sul palcoscenico internazionale.

Se l’Italia non recupera terreno, potrebbe finire a lottare per la quarta posizione con la Spagna, un’altra nazione con una tradizione calcistica di alto livello.

A questo punto, l’unico modo per evitare una situazione tragica sarebbe un decisivo colpo di coda delle squadre italiane, ma soprattutto di Juventus e Milan, che devono non solo migliorare in campionato, ma anche fare bene nelle competizioni europee in corso. Senza una svolta, il sogno della Champions per queste due storiche realtà potrebbe sfumare. E con una qualificazione europea che sta diventando sempre più un miraggio, l’incertezza aleggia sopra le loro teste.

Non è troppo tardi, ma il tempo stringe: riusciranno Milan e Juventus a risalire la china e a garantirsi una posto tra le prime quattro, o l’Italia rischia davvero di perdere un’opportunità storica nella competizione che da sempre ha affascinato il mondo intero? Il futuro delle squadre italiane in Europa è appeso a un filo.