Tutti pazzi di Daniel Maldini: c’è la clausola ma una big lo vuole subito

Daniel Maldini è al centro del mercato: clausola “facile” e l’interesse delle big italiane. Ecco perché il figlio d’arte sta attirando tutta questa attenzione

Avete presente quel momento in cui un calciatore passa dall’essere un’eterna promessa a diventare finalmente un giocatore decisivo? Ecco, sembra che Daniel Maldini sia proprio a quel punto della sua carriera.

Del resto c’era da aspettarselo. Dopo mezza stagione passata a cercare il suo posto nel mondo, è bastato un cambio in panchina al Monza – con l’arrivo di Salvatore Bocchetti – per dare una scossa al giovane figlio d’arte.

Bocchetti ha cambiato le carte in tavola, trasformando Maldini in un’arma più incisiva. Prima faceva fatica a incidere, con un solo gol segnato sotto la gestione di Nesta. Adesso, con due reti nelle ultime tre partite e una presenza sempre più importante nel gioco brianzolo, sembra aver trovato il suo equilibrio.

Persino il suo allenatore precedente, Nesta, lo aveva elogiato dicendo: “Non lo sa neanche lui quanto è forte”. Forse è vero, ma ora pare che Daniel stia iniziando a capirlo.

Maldini e quella clausola che fa gola a tutti

Non sorprende che il nome di Maldini sia finito nei taccuini delle big del nostro campionato. Dopotutto, ha tutto quello che piace ai top club: tecnica, fiuto, visione di gioco e, soprattutto, un cognome che pesa come un macigno (ma che al contempo sa attirare i riflettori).

La vera novità, però, è che non bisognerà aspettare molto per vederlo protagonista del prossimo mercato. Il contratto di Daniel prevede una clausola rescissoria piuttosto interessante: 12 milioni di euro per le squadre italiane e 15 per quelle straniere. Un prezzo che, in un mercato sempre più folle, sembra quasi un affare.

Se consideriamo che il Monza lo ha pagato appena 3 milioni al Milan, è chiaro che la società di Berlusconi e Galliani potrebbe ottenere una plusvalenza enorme. C’è però un piccolo dettaglio: metà di questi soldi (il 50%) finirà nelle casse rossonere, grazie alla clausola sulla futura rivendita.

L’Atalanta ci pensa per gennaio (ma senza clausola)

Ma attenzione, perché non è detto che si debba aspettare l’estate per un trasferimento. Secondo alcuni rumors, una squadra in particolare potrebbe tentare l’assalto già in questa sessione di mercato: l’Atalanta di Gasperini. Il club bergamasco si trova a dover fronteggiare l’infortunio di Lookman, che starà fuori per più di un mese, e sta valutando rinforzi per l’attacco.

Daniel Maldini, con la sua duttilità e il suo stile di gioco, potrebbe essere il profilo ideale per Gasperini. Il tecnico, noto per saper trasformare giovani promesse in campioni, lo inserirebbe in un sistema di gioco perfetto per esaltare le sue qualità. Pensateci: un modulo fluido, senza un vero e proprio centravanti, in cui Maldini potrebbe dialogare con gente come De Ketelaere, Zaniolo e Retegui. E chissà, magari il figlio di Paolo potrebbe esplodere definitivamente proprio a Bergamo.

Dal punto di vista del Monza, la cessione di Maldini rappresenterebbe un affare, ma non del tutto. Certo, incassare 12 milioni (o magari qualcosa in più) per un giocatore pagato appena 3 sembra un’operazione da manuale. Ma se consideriamo che 6 di quei 12 andranno al Milan… beh, molto rumore per nulla!

La domanda, a questo punto, è inevitabile: conviene lasciarlo andare subito per massimizzarne il valore o aspettare l’estate e incassare la cifra predisposta? E soprattutto, Maldini sarà pronto a fare il salto in un club con ambizioni europee, o rischierà di perdersi come tante giovani promesse bruciate dalla pressione?

Una cosa è certa: il nome Maldini continuerà a far parlare, e Daniel ha finalmente l’occasione di scrivere la sua storia, lontano dall’ombra del padre.