Lazio, ecco il colpo Champions: su cifre e formula ha vinto Lotito – Serieanews

Lazio, fatta per Cesare Casadei: il centrocampista del Chelsea si trasferisce in biancoceleste

La Lazio si trova al quarto posto in Serie A con 39 punti, ma l’umore in casa biancoceleste è un po’ più teso dopo la recente sconfitta contro la Fiorentina. Un risultato amaro, soprattutto considerando che si trattava di uno scontro diretto per mantenere una posizione di vertice.

La squadra di Marco Baroni ha dimostrato di poter fare bene in campionato, ma quella che sembrava una marcia inarrestabile si è scontrata con un ostacolo che ha rivelato alcune difficoltà. La speranza dei tifosi ora è di poter risollevarsi e riprendere la corsa, puntando anche sul futuro, con gli occhi rivolti al mercato invernale.

Nel frattempo, l’avventura europea della Lazio ha avuto tutt’altro risvolto. In Europa League, infatti, la squadra ha già staccato il pass per gli ottavi di finale. Un successo che dimostra quanto la squadra sappia essere competitiva anche fuori dai confini nazionali, un segnale di solidità che fa ben sperare per il prosieguo della stagione.

Calciomercato, l’arrivo di Casadei dal Chelsea: decisivo un aspetto

In questo scenario, il tecnico Marco Baroni ha chiaramente fatto sapere alla società che ha bisogno di rinforzi per il centrocampo. Una richiesta che non è passata inosservata e che la dirigenza laziale ha subito cercato di soddisfare. Un acquisto che sembra destinato a fare la differenza è quello di Cesare Casadei, talentuoso centrocampista in arrivo dal Chelsea.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, l’affare è stato concluso per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro, ma con una modalità di pagamento piuttosto flessibile, spalmata su quattro anni. Il Chelsea, inizialmente, avrebbe preferito che l’affare fosse chiuso con una formula diversa, più rapida nei pagamenti, come quella proposta dal Torino.

Tuttavia, la volontà di Casadei ha fatto la differenza. Il giovane calciatore ha scelto con determinazione la Lazio, rinunciando anche a una parte del suo attuale stipendio pur di vestire la maglia biancoceleste. La sua scelta di trasferirsi nella Capitale è una chiara dimostrazione di quanto il progetto della Lazio, e il suo tecnico, siano riusciti a coinvolgerlo.

La Lazio, dunque, si arricchisce di un talento di grande prospettiva, pronto a dare una mano alla squadra in un reparto che, finora, ha mostrato qualche difficoltà in termini di alternanza e quantità. Casadei rappresenta una vera e propria scommessa per il futuro, ma con una qualità che non lascia indifferenti, sia in fase di possesso palla che in interdizione.

Lazio, arriveranno altri rinforzi?

La sua crescita nei prossimi mesi potrebbe essere uno degli assi nella manica per il tecnico, che ha bisogno di una maggiore solidità a centrocampo, soprattutto nelle partite più impegnative. Il mercato della Lazio potrebbe non fermarsi qui: con la chiusura della finestra di gennaio prevista il 3 febbraio, ci si aspetta che possano arrivare altri movimenti, soprattutto in un settore del campo che necessita di nuove energie.

Il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Fabiani sono già al lavoro per cercare di dare a Baroni ciò di cui ha bisogno per puntare a una qualificazione in Champions League e per andare lontano in Europa. La domanda ora è: come evolverà la stagione della Lazio? L’arrivo di Casadei e di eventuali altri rinforzi potrà davvero cambiare la faccia della squadra? Solo il tempo lo dirà, ma intanto il calciomercato si fa sempre più interessante.